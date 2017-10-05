«Женитьбу» в стиле стимпанк покажут челябинцам

Режиссер Магнитогорского драматического театра Алексей Вотяков привез в Челябинск классику. Премьеру «Женитьбы» в Магнитогорске сыграли в октябре 2016 года. Он нашел оригинальное решение, соединив детали русского быта со стилем стимпанк. Самовары, балалайки, цветастый ситец соседствуют с механизмами. Главный герой пьесы — Подколесин выступает как ученый-исследователь, представитель нового уклада жизни. В Челябинск театр везет большую подъемную площадку, множество механизмов и около 20 костюмов.

Параллельно на площадке Камерного театра гости из Екатеринбурга представят пьесу Константина Костенко «Песня о родине в двух действиях». По сюжету, в российском городе живут люди, о которых никто никогда не слышал. Им тоже хочется внимания, и они готовы рассказать о себе кому угодно. Таким объектом для них становится заезжий журналист из газеты «Неделя нон-стоп». На какие только ухищрения не пойдут горожане, чтобы заставить репортера полюбить свой город. Все это можно будет увидеть в постановке Алексея Логачева «В этом городе жил и работал».