«Женитьбу» в стиле стимпанк покажут челябинцам
Во второй день фестиваля «Камерата» челябинцы увидят сразу два спектакля.
Во второй день фестиваля «Камерата» челябинцы увидят сразу два спектакля.
Во второй день фестиваля «Камерата», 5 октября, челябинцы увидят сразу два спектакля: гоголевскую «Женитьбу» и пьесу современного автора «В этом городе жил и работал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Режиссер Магнитогорского драматического театра Алексей Вотяков привез в Челябинск классику. Премьеру «Женитьбы» в Магнитогорске сыграли в октябре 2016 года. Он нашел оригинальное решение, соединив детали русского быта со стилем стимпанк. Самовары, балалайки, цветастый ситец соседствуют с механизмами. Главный герой пьесы — Подколесин выступает как
Параллельно на площадке Камерного театра гости из Екатеринбурга представят пьесу Константина Костенко «Песня о родине в двух действиях». По сюжету, в российском городе живут люди, о которых никто никогда не слышал. Им тоже хочется внимания, и они готовы рассказать о себе кому угодно. Таким объектом для них становится заезжий журналист из газеты «Неделя нон-стоп». На какие только ухищрения не пойдут горожане, чтобы заставить репортера полюбить свой город. Все это можно будет увидеть в постановке Алексея Логачева «В этом городе жил и работал».