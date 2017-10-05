11 школ Башкирии вошли в список лучших образовательных организаций
Исследователи подготовили рейтинг ТОП 500 школ России.
Исследователи подготовили рейтинг ТОП 500 школ России.
В России подготовили список 500 лучших образовательных организаций. Среди них — 11 школ Башкирии.
Исследователи московского центра непрерывного математического образования при содействии Минобрнауки, оценивали школы, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016—2017 учебном году. Основной принцип составления рейтинга — учет приоритетных целей и задач системы образования страны, а также открытость, прозрачность и преемственность методик.
Перечень предоставляет оценку вклада общеобразовательной организации в решение одной из основных задач системы образования — предоставление обучающимся возможности получения качественного образования и развития их способностей. Также основным критерием, стали результаты ОГЭ и ВсОШ (всероссийской олимпиады школьников).
В этом году туда вошли 11 школ из Башкирии, вместо прошлогодних 12. Из уфимских школ, почти никогда не покидают рейтинг две гимназии: № 91 и 39. Кроме того, из школ столицы в рейтинг попали республиканский инженерный лицей- интернат и гимназии № 3 и 64. Лучшими школами Стерлитамака оказались гимназия № 1 и лицей № 1. Из города Октябрьского в лидеры попали гимназии № 2 и 3. Также в списке есть Салават — гимназия № 2 и Нефтекамск — лицей № 1. Отметим, что процент девятиклассников Башкирии, окончивших эти школы, составляет 3,2% от всех девятиклассников региона.