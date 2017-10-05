11 школ Башкирии вошли в список лучших образовательных организаций

В этом году туда вошли 11 школ из Башкирии, вместо прошлогодних 12. Из уфимских школ, почти никогда не покидают рейтинг две гимназии: № 91 и 39. Кроме того, из школ столицы в рейтинг попали республиканский инженерный лицей- интернат и гимназии № 3 и 64. Лучшими школами Стерлитамака оказались гимназия № 1 и лицей № 1. Из города Октябрьского в лидеры попали гимназии № 2 и 3. Также в списке есть Салават — гимназия № 2 и Нефтекамск — лицей № 1. Отметим, что процент девятиклассников Башкирии, окончивших эти школы, составляет 3,2% от всех девятиклассников региона.