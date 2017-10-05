Ученые раскрыли пользу черного чая

Источник: AP 2017

В исследовании ученым из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе помогали мыши, которых разделили на четыре группы и по-разному кормили. Две особенно упитанные группы получали к диете из жирной и нежирной пищи с высоким содержанием сахара экстракты черного или зеленого чая, другие две остались без экстракта.

Через четыре недели вес грызунов, получавших экстракты чая, снизился до тех же уровней, что и у мышей, которым чай не полагался.

Оказывается, черный чай, как и зеленый, влияет на энергетический обмен и метаболизм, изменяя соотношение кишечных бактерий у животных.

Процент бактерий, связанных с ожирением, уменьшается, а бактерий, которые помогают метаболизму, становится больше.

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Как показывали предыдущие исследования, полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, изменяют энергетический обмен в печени, легко усваиваются организмом через кровь и ткани. Работа ученых из Лос-Анджелеса помогла установить, что полифенолы черного чая делают то же самое, но при помощи несколько иного механизма: стимулируют рост кишечных бактерий и образование короткоцепочечных жирных кислот.