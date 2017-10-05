Ученые раскрыли пользу черного чая
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Если вы по
В исследовании ученым из Калифорнийского университета в
Через четыре недели вес грызунов, получавших экстракты чая, снизился до тех же уровней, что и у мышей, которым чай не полагался.
Процент бактерий, связанных с ожирением, уменьшается, а бактерий, которые помогают метаболизму, становится больше.
Как показывали предыдущие исследования, полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, изменяют энергетический обмен в печени, легко усваиваются организмом через кровь и ткани. Работа ученых из
Поэтому и черный, и зеленый чай являются пребиотиками, полезными для здоровья человека, сообщает Eurek Alert!.