Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Весь салон молился: пассажиры о мрачном авиарейсе Рига - Москва
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
СМИ о расследовании ограбления клиники Малышевой
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Катерина Шпица опубликовала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
08:07 (мск), источник: Моя Планета

Ученые раскрыли пользу черного чая

Если вы по какой-то причине не питаете теплых чувств к черному чаю, задумайтесь о том, чтобы поменять свое отношение: он способствует снижению веса и нормализации микрофлоры кишечника, выяснили американские ученые.

Источник: AP 2017

В исследовании ученым из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе помогали мыши, которых разделили на четыре группы и по-разному кормили. Две особенно упитанные группы получали к диете из жирной и нежирной пищи с высоким содержанием сахара экстракты черного или зеленого чая, другие две остались без экстракта.

Через четыре недели вес грызунов, получавших экстракты чая, снизился до тех же уровней, что и у мышей, которым чай не полагался.

Оказывается, черный чай, как и зеленый, влияет на энергетический обмен и метаболизм, изменяя соотношение кишечных бактерий у животных.

Процент бактерий, связанных с ожирением, уменьшается, а бактерий, которые помогают метаболизму, становится больше.

Читайте также
Доказана польза кофе для продления жизни

Как показывали предыдущие исследования, полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, изменяют энергетический обмен в печени, легко усваиваются организмом через кровь и ткани. Работа ученых из Лос-Анджелеса помогла установить, что полифенолы черного чая делают то же самое, но при помощи несколько иного механизма: стимулируют рост кишечных бактерий и образование короткоцепочечных жирных кислот.

Поэтому и черный, и зеленый чай являются пребиотиками, полезными для здоровья человека, сообщает Eurek Alert!.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Игорь О.
Если холодно, чай Вас согреет. Если Вам жарко, он Вас охладит. Если у Вас настроение подавленное — он Вас подбодрит, если Вы возбуждены — он Вас успокоит....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
Космонавты на МКС рассказали о «Земле под ботинками» и зеленых человечках
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого спутника Земли
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь