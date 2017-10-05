Из-за тумана в Новосибирске 5 авиарейсов отправлены на запасные аэродромы, 6 задержаны
Вылеты будут осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения погоды.
Вылеты будут осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения погоды.
НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Пять авиарейсов, направлявшихся в четверг в Новосибирск, отправлены
Ночью в Новосибирской области прошел мокрый снег, температура воздуха опускалась до минус 1−5 градусов.
«5 октября утром на территории аэропорта Толмачево и в зоне подхода наблюдался густой туман. Минимальная видимость составила 50 метров», — говорится в сообщении.
Рейсы из Антальи и Якутска отправлены в Томск, из
Отправка рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения погоды. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Новосибирска производится в соответствии с федеральными авиаправилами, отметили в