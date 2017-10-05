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10:00 (мск), источник: ТАСС

Из-за тумана в Новосибирске 5 авиарейсов отправлены на запасные аэродромы, 6 задержаны

Вылеты будут осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения погоды.

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Источник: AP 2017

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Пять авиарейсов, направлявшихся в четверг в Новосибирск, отправлены из-за непогоды на запасные аэродромы в Томск, Барнаул, Абакан и Кемерово. Также задерживается вылет шести самолетов, сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачево.

Ночью в Новосибирской области прошел мокрый снег, температура воздуха опускалась до минус 1−5 градусов.

«5 октября утром на территории аэропорта Толмачево и в зоне подхода наблюдался густой туман. Минимальная видимость составила 50 метров», — говорится в сообщении.

Рейсы из Антальи и Якутска отправлены в Томск, из Улан-Удэ — в Кемерово, из Москвы — в Барнаул, еще один рейс из Антальи — в Абакан. На вылет задерживаются рейсы в Иркутск (до 06:00 мск), Ларнаку (до 06:00 мск), Анталью (до 06:30 мск) и три рейса в Москву (до 06:00—07:00 мск).

Отправка рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения погоды. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Новосибирска производится в соответствии с федеральными авиаправилами, отметили в пресс-службе.

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