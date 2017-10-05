Из-за тумана в Новосибирске 5 авиарейсов отправлены на запасные аэродромы, 6 задержаны

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Пять авиарейсов, направлявшихся в четверг в Новосибирск, отправлены из-за непогоды на запасные аэродромы в Томск, Барнаул, Абакан и Кемерово. Также задерживается вылет шести самолетов, сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачево.

Рейсы из Антальи и Якутска отправлены в Томск, из Улан-Удэ — в Кемерово, из Москвы — в Барнаул, еще один рейс из Антальи — в Абакан. На вылет задерживаются рейсы в Иркутск (до 06:00 мск), Ларнаку (до 06:00 мск), Анталью (до 06:30 мск) и три рейса в Москву (до 06:00—07:00 мск).