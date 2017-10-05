Красноярцы проголосовали за развитие острова Татышев
За благоустройство западной части острова и создание парка Универсиады свои голоса отдали почти 2 тысячи горожан.
За благоустройство западной части острова и создание парка Универсиады свои голоса отдали почти 2 тысячи горожан.
Жители Красноярска поддержали развитие западной части острова Татышев и создание на ней парка Универсиады. В краевом центре завершилось голосование за благоустройство знаковых городских мест. Всего в нем приняли участие 3 639 человек.
Как рассказали в
Также горожане поддержали строительство пешеходного перехода в районе парка флоры и фауны «Роев ручей» (561), устройство навигации в зоне исторического центра «Исторический Красноярск» (554), развитие общественного пространства, прилегающего к часовне Параскевы Пятницы (488) и организацию подсветки Вантового моста (432).
Далее голоса распределились следующим образом: организация подсветки на проспекте Мира (319), эскизный проект
Поддержанные горожанами знаковые места в дальнейшем поступят на утверждение в конкурсную комиссию, в состав которой вошли депутаты Горсовета и Законодательного Собрания края, представители общественности и профессионального сообщества. Члены комиссии, учитывая выбор красноярцев, из всего списка представленных объектов определят знаковые места, на разработку проектов которых и их реализацию будут выделены средства из краевого бюджета.