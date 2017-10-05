Красноярцы проголосовали за развитие острова Татышев

Жители Красноярска поддержали развитие западной части острова Татышев и создание на ней парка Универсиады. В краевом центре завершилось голосование за благоустройство знаковых городских мест. Всего в нем приняли участие 3 639 человек.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, больше всего голосов красноярцы отдали за преображение острова Татышев — 1 943. На втором месте — благоустройство проспекта Мира — 1 774, замыкает тройку лидеров — строительство пешеходного перехода на улице Карла Маркса в районе БКЗ — 868 голосов.

Также горожане поддержали строительство пешеходного перехода в районе парка флоры и фауны «Роев ручей» (561), устройство навигации в зоне исторического центра «Исторический Красноярск» (554), развитие общественного пространства, прилегающего к часовне Параскевы Пятницы (488) и организацию подсветки Вантового моста (432).

Далее голоса распределились следующим образом: организация подсветки на проспекте Мира (319), эскизный проект архитектурно-художественной подсветки (324) и устройство пешеходного перехода через реку Кача (389).