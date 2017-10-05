В Екатеринбурге готовятся возродить военное училище

Как ранее сообщало Накануне.RU, в этом году СВВПТАУ-ЕВАКУ отметило свой 50-летний юбилей. Напомним, что в 1992 году Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище (СВВПТАУ) было преобразовано в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище (ЕВАКУ). Затем, в 2011 году, этот военный вуз расформировали.

«Мы собрали подписи, около 2 тыс. в письменном виде, “живых”, — сказал Накануне.RU председатель Содружества выпускников СВВПТАУ Рафаэль Шихов. — Мы посмотрели разные инструменты, как это лучше сделать. Отправить подписи от выпускников с просьбой восстановить училище мы намерены после того, как этому событию мы придадим еще большую социальную поддержку».

По словам Шихова, очень важно, чтобы на Урале вновь появилось учебное заведение, где готовят военных специалистов. А какого профиля оно будет — дело будущего. Это может быть площадка для подготовки и сержантского состава, «учебка», кадетский корпус, — кадры и традиции на Среднем Урале есть, а потребность в грамотных военных, учитывая ситуацию в мире, будет возрастать.

«До сих пор во многих городах нашей страны и стран ближнего зарубежья создаются ячейки выпускников СВВПТАУ, — сказал Накануне.RU Шихов. — В столице Белоруссии Минске 23 февраля следующего года пройдет слет СВВПТАУ. Сейчас наша задача — собрать выпускников училища, которых разбросала судьба по самым разным городам и весям… Работает форум выпускников в Калининграде; хорошо себя проявляет московская организация, там очень много наших ребят. Активно действует “сочинская группировка”, многие бойцы служили в горячих точках. В Воронеже, в Казахстане, других территориях на российском и постсоветском пространстве — везде наши выпускники. В мой адрес приходит много писем с просьбой найти однокурсников. И мы решили, поскольку есть такой наплыв со стороны наших товарищей, обратиться с просьбой к министру обороны о возрождении СВВПТАУ».

«В центре России, в Екатеринбурге, мы выступаем за то, чтобы было воссоздано военное училище, каким оно будет — неважно. Самое главное, что в регионе должен быть центр подготовки офицеров. В конце октября мы этот опрос запускаем через сети Интернет, и скажем министру обороны, что у нас есть две тысячи официальных подписей, на бумаге, а еще сотни тысяч людей по всей стране скажут: они голосуют за создание в Екатеринбурге военного училища», — заявил Шихов.