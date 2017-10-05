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12:15 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы в автобусе развешивали сушиться нижнее белье (видео)

В мэрии проводят проверку.

Странное поведение пассажиров городского автобуса удивило красноярцев. Накануне вечером несколько молодых людей в автобусе натянули веревку, на которой стали развешивать для просушки принесенные с собой вещи. Видео в социальных сетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что часть вещей пассажиры доставали из сумок и пакетов, часть — из тазика, который был у них с собой. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером в салоне автобуса 71-го маршрута.

В пресс-службе департамента транспорта администрации Красноярска рассказали, что о странном происшествии знают и сейчас проводят проверку: «71-й маршрут обслуживают два перевозчика, мы направили им запросы. Когда станет ясно, чьи сотрудники были на маршруте, мы поговорим с экипажем и постараемся выяснить, что это было».

Отметим, другие пассажиры автобуса не делали замечаний группе молодых людей. В комментариях к видеозаписи красноярцы выдвинули разные версии произошедшего. Некоторые предположили, что это мог быть своеобразный розыгрыш, другие посчитали, что молодые люди могли выполнять задание какого-нибудь психологического тренинга.

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