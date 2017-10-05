Расписание нескольких пригородных поездов изменится 5 и 6 октября

Расписание пригородных поездов № 6405, 6406, 6407, 6408 изменяется 5 и 6 октября на Восточно-Сибирской железной дороге. Кроме того, назначаются дополнительные маршруты. Для удобства пассажиров на ряде сокращенных сообщений организована доставка пассажиров автобусами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, 5 и 6 октября поезд № 6405 Тулун — Нижнеудинск отменяется и назначается поезд Тулун — Шеберта, с отправлением со ст. Тулун в 07.41 и прибытием на ст. Шеберта в 08.45.

Доставка пассажиров со ст. Шеберта до ст. Худоеланская будет осуществляться автобусом. Со ст. Шеберта по маршруту Шеберта — Худоеланская от здания вокзала автобус отправится в 09.00 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, на о.п. 4737 км, с прибытием на ст. Худоеланская в 09.45 ко времени отправления пригородного поезда № 6105.

Назначается пригородный поезд № 6105 Худоеланская — Нижнеудинск, с отправлением со ст. Худоеланская в 09.59 и прибытием на ст. Нижнеудинск в 10.55.

Пригородный поезд № 6406 Нижнеудинск — Тулун отменяется, вместо него назначается поезд Нижнеудинск — Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск е в 08.12 и прибытием на ст. Худоеланская в 09.10.

Доставка пассажиров со ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет осуществляться автобусом. Со ст. Худоеланская по маршруту Худоеланская — Шеберта от здания вокзала автобус отправится в 09.25 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п. 4737 км, с прибытием на ст. Шеберта в 10.10.

Назначается поезд № 6118 Шеберта — Тулун, с отправлением со ст. Шеберта в 11.15 и прибытием на ст. Тулун в 12.18.

Поезд № 6407 Тулун — Нижнеудинск отменяется, вместо него назначается поезд Тулун — Шеберта, с отправлением со ст. Тулун в 15.35 и прибытием на ст. Шеберта в 16.39.

Со ст. Шеберта до ст. Худоеланская доставка пассажиров будет осуществляться автобусом. Со ст. Шеберта по маршруту Шеберта — Худоеланская от здания вокзала автобус отправится в 16.49 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина и о.п.4737, прибытием на ст. Худоеланскую в 17.30, ко времени отправления пригородного поезда № 6107.

Назначается поезд № 6107 Худоеланская — Нижнеудинск, с отправлением со ст. Худоеланская в 17.40, и прибытием на ст. Нижнеудинск в 18.36.

Для отправления поезда № 6107 в сутках 5, 6 октября назначается поезд № 7798 Нижнеудинск — Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск в 14.50 и прибытием на ст. Худоеланская в 15.49.

В эти же дни будет отменен поезд № 6408 сообщением Нижнеудинск — Тулун отменить иназначен сообщением Нижнеудинск — Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск в 19.03 и прибытием на ст. Худоеланская в 20.01.

Доставка пассажиров со ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет осуществляться автобусом.

Пригородный поезд № 7799 сообщением Худоеланская — Нижнеудинск назначается на 5 и 6 октября. Отправляться он будет со ст. Худоеланская в 20.28, а прибывать на ст. Нижнеудинск в 21.22.

Доставка от ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет осуществлять на автобусе: который от здания вокзала отправится в 20.08 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п. 4737 км. и прибудет на ст. Шеберта в 20.50. ко времени отправления поезда № 6120.

Назначается поезд № 6120 Шеберта — Тулун, с отправлением со ст. Шеберта в 21.00, Тулун и прибытие в 22.03.

Время указано местное.