Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Весь салон молился: пассажиры о мрачном авиарейсе Рига - Москва
Секс сокращает жизнь
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
СМИ о расследовании ограбления клиники Малышевой
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Катерина Шпица опубликовала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
08:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Расписание нескольких пригородных поездов изменится 5 и 6 октября

На нескольких сообщениях организована доставка автобусами.

Расписание пригородных поездов № 6405, 6406, 6407, 6408 изменяется 5 и 6 октября на Восточно-Сибирской железной дороге. Кроме того, назначаются дополнительные маршруты. Для удобства пассажиров на ряде сокращенных сообщений организована доставка пассажиров автобусами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, 5 и 6 октября поезд № 6405 Тулун — Нижнеудинск отменяется и назначается поезд Тулун — Шеберта, с отправлением со ст. Тулун в 07.41 и прибытием на ст. Шеберта в 08.45.

Доставка пассажиров со ст. Шеберта до ст. Худоеланская будет осуществляться автобусом. Со ст. Шеберта по маршруту Шеберта — Худоеланская от здания вокзала автобус отправится в 09.00 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, на о.п. 4737 км, с прибытием на ст. Худоеланская в 09.45 ко времени отправления пригородного поезда № 6105.

Назначается пригородный поезд № 6105 Худоеланская — Нижнеудинск, с отправлением со ст. Худоеланская в 09.59 и прибытием на ст. Нижнеудинск в 10.55.

Пригородный поезд № 6406 Нижнеудинск — Тулун отменяется, вместо него назначается поезд Нижнеудинск — Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск е в 08.12 и прибытием на ст. Худоеланская в 09.10.

Доставка пассажиров со ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет осуществляться автобусом. Со ст. Худоеланская по маршруту Худоеланская — Шеберта от здания вокзала автобус отправится в 09.25 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п. 4737 км, с прибытием на ст. Шеберта в 10.10.

Назначается поезд № 6118 Шеберта — Тулун, с отправлением со ст. Шеберта в 11.15 и прибытием на ст. Тулун в 12.18.

Поезд № 6407 Тулун — Нижнеудинск отменяется, вместо него назначается поезд Тулун — Шеберта, с отправлением со ст. Тулун в 15.35 и прибытием на ст. Шеберта в 16.39.

Со ст. Шеберта до ст. Худоеланская доставка пассажиров будет осуществляться автобусом. Со ст. Шеберта по маршруту Шеберта — Худоеланская от здания вокзала автобус отправится в 16.49 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина и о.п.4737, прибытием на ст. Худоеланскую в 17.30, ко времени отправления пригородного поезда № 6107.

Назначается поезд № 6107 Худоеланская — Нижнеудинск, с отправлением со ст. Худоеланская в 17.40, и прибытием на ст. Нижнеудинск в 18.36.

Для отправления поезда № 6107 в сутках 5, 6 октября назначается поезд № 7798 Нижнеудинск — Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск в 14.50 и прибытием на ст. Худоеланская в 15.49.

В эти же дни будет отменен поезд № 6408 сообщением Нижнеудинск — Тулун отменить иназначен сообщением Нижнеудинск — Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск в 19.03 и прибытием на ст. Худоеланская в 20.01.

Доставка пассажиров со ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет осуществляться автобусом.

Пригородный поезд № 7799 сообщением Худоеланская — Нижнеудинск назначается на 5 и 6 октября. Отправляться он будет со ст. Худоеланская в 20.28, а прибывать на ст. Нижнеудинск в 21.22.

Доставка от ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет осуществлять на автобусе: который от здания вокзала отправится в 20.08 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п. 4737 км. и прибудет на ст. Шеберта в 20.50. ко времени отправления поезда № 6120.

Назначается поезд № 6120 Шеберта — Тулун, с отправлением со ст. Шеберта в 21.00, Тулун и прибытие в 22.03.

Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Год на защите севера: депутат ГД РФ Андрей Чернышев борется с проблемами Братского округа
Жителя Приангарья обвиняют в жестоком убийстве 7-месячного котенка на глазах у детей
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого спутника Земли
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь