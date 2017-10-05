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08:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Циклон принесет дожди в Приморье

Уже завтра погода в крае испортится.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 83% 767 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Циклон принесет небольшие дожди в западные районы Приморья в пятницу, 6 октября. Однако, несмотря на осадки, в крае потеплеет. Ожидается, что температура поднимется сразу на несколько градусов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

В пятницу, 6 октября, днём к западной границе Приморского края приблизятся фронтальные разделы циклона смещающегося над Монголией, здесь не исключены небольшие дожди. Фон дневных температур повысится ещё на 3−5 градусов.

Во Владивостоке в пятницу преимущественно без осадков, свежий юго-восточный ветер. Ночь станет теплее, +10…+12°C, а фон дневных температур воздуха сохранится в пределах +14…+17°C.

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