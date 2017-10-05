Циклон принесет дожди в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Циклон принесет небольшие дожди в западные районы Приморья в пятницу, 6 октября. Однако, несмотря на осадки, в крае потеплеет. Ожидается, что температура поднимется сразу на несколько градусов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

В пятницу, 6 октября, днём к западной границе Приморского края приблизятся фронтальные разделы циклона смещающегося над Монголией, здесь не исключены небольшие дожди. Фон дневных температур повысится ещё на 3−5 градусов.