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09:52 (мск), источник: КрымPress

В Крыму наградили полицейских, работавших на месте ЧП при сходе селя в Судаке

Сель в Судаке, напомним, сошёл в августе 2017 года.

Стихия застала людей врасплох. Природное бедствие привело к подтоплению жилых домов и автотранспорта — здесь. Человеческих жертв, к счастью, удалось избежать. Благодаря оперативным действиям специалистов чрезвычайных служб.

В том числе, и полицейских. 4 октября, в Симферополе четверо сотрудников органов внутренних дел были награждены за самоотверженность и профессионализм, проявленные при спасении людей и их имущества во время чрезвычайных происшествий, которые произошли в пригородах Судака в августе 2017 года.

За самоотверженность награждены майор полиции Вячеслав Бетехтин, майор полиции Евгений Боклага, капитан полиции Александр Щеглов, а также старший лейтенант полиции Максим Тихонов. Именно эти сотрудники первыми оказались на месте происшествия и успели оказать своевременную помощь тем, кто попал в беду, — сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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