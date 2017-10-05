В Крыму наградили полицейских, работавших на месте ЧП при сходе селя в Судаке

В том числе, и полицейских. 4 октября, в Симферополе четверо сотрудников органов внутренних дел были награждены за самоотверженность и профессионализм, проявленные при спасении людей и их имущества во время чрезвычайных происшествий, которые произошли в пригородах Судака в августе 2017 года.