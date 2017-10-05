В Минске охотник принес в отдел милиции артиллерийский снаряд
Во время загонной охоты близ деревни Щитковичи Стародорожского района внимание минчанина привлекло нечто торчащее из земли.
Во время загонной охоты близ деревни Щитковичи Стародорожского района внимание минчанина привлекло нечто торчащее из земли.
При детальном изучении выяснилось, что находка — 23-миллиметровый артиллерийский снаряд, немецкий. Охотник хорошо знаком с
Вместе с тем минчанин заставил милиционеров изрядно поволноваться, ведь снаряд пролежал в земле более полувека и в любой момент мог взорваться. На место незамедлительно выехала
— Также с собой охотник принес найденные поблизости от снаряда три десятка патронов времен войны калибра 7,92 мм от карабина маузер, — поделился подробностями с корреспондентом Р старший инспектор по разрешительной работе Московского РУВД Минска Вадим Вербицкий.
Сотрудник центрального аппарата МВД Дмитрий Язепчик рассказал журналистам: проведение основного этапа текущего спецмероприятия Арсенал — выявление, пресечение и профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота оружия. Статистика показывает, что у граждан на руках имеется еще довольно большое количество незарегистрированного оружия. За этот год органами внутренних дел изъято более 800 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, около 700 из которых граждане сдали добровольно.
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