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10:02 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске охотник принес в отдел милиции артиллерийский снаряд

Во время загонной охоты близ деревни Щитковичи Стародорожского района внимание минчанина привлекло нечто торчащее из земли.

При детальном изучении выяснилось, что находка — 23-миллиметровый артиллерийский снаряд, немецкий. Охотник хорошо знаком с лицензионно-разрешительной системой МВД и слышал о проводимом спецмероприятии Арсенал, поэтому принес добычу в отдел охраны и профилактики своего района.

Вместе с тем минчанин заставил милиционеров изрядно поволноваться, ведь снаряд пролежал в земле более полувека и в любой момент мог взорваться. На место незамедлительно выехала саперно-пиротехническая группа из состава в/ч 5448 и утилизировала снаряд на полигоне.

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— Также с собой охотник принес найденные поблизости от снаряда три десятка патронов времен войны калибра 7,92 мм от карабина маузер, — поделился подробностями с корреспондентом Р старший инспектор по разрешительной работе Московского РУВД Минска Вадим Вербицкий.

Сотрудник центрального аппарата МВД Дмитрий Язепчик рассказал журналистам: проведение основного этапа текущего спецмероприятия Арсенал — выявление, пресечение и профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота оружия. Статистика показывает, что у граждан на руках имеется еще довольно большое количество незарегистрированного оружия. За этот год органами внутренних дел изъято более 800 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, около 700 из которых граждане сдали добровольно.

ikras@sb.by.

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