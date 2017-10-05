В Узбекистане освободили журналиста Салиджона Абдурахманова
Абдурахманов известен своими материалами о проблемах в
Абдурахманов известен своими материалами о проблемах в
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Узбекистане второй раз за последние несколько дней освободили
Он был осужден в 2008 году на 10 лет за наркопреступления. Абдурахманов, прежде всего, известен своими материалами о проблемах в
Двумя днями ранее власти республики освободили
Эти действия, по оценкам экспертов, демонстрируют стремление узбекских властей к соблюдению международных стандартов в области прав человека. И это только начало широкого комплекса мер по дальнейшему реформированию политической, социальной и правозащитной сфер.
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