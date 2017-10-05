В Узбекистане освободили журналиста Салиджона Абдурахманова

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Узбекистане второй раз за последние несколько дней освободили из-под стражи правозащитника. Накануне вечером из колонии был выпущен известный журналист из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов, сообщает корреспондент Sputnik.

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Он был осужден в 2008 году на 10 лет за наркопреступления. Абдурахманов, прежде всего, известен своими материалами о проблемах в социально-экономической сфере, коррупции и правах человека. В мае этого года журналисту исполнилось 67 лет.

Двумя днями ранее власти республики освободили из-под стражи другого правозащитника Азама Фармонова. Он был арестован в 2006 году по обвинению в вымогательстве денежных средств. Его осудили на 9 лет лишения свободы, а в мае 2015 года продлили срок на 5 лет и 26 дней за неповиновение законным требованиям администрации тюрьмы.

Эти действия, по оценкам экспертов, демонстрируют стремление узбекских властей к соблюдению международных стандартов в области прав человека. И это только начало широкого комплекса мер по дальнейшему реформированию политической, социальной и правозащитной сфер.