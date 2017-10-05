На Урале задержали десятки нелегальных мигрантов, рубивших капусту

По данным ведомства, в поселках Логиново и Кочнево на сельхоз работах задержали 32 иностранных граждан: два уроженца Китая, остальные — жители среднеазиатских стран. Полиция уже готовит материалы 18-ти гастарбайтеров для направления в суд.

По решению суда их могут выдворить из страны. На всех задержанных составлены протоколы о выполнении трудовой деятельности без надлежащих разрешений.