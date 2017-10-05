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09:30 (мск), источник: ЕАН

На Урале задержали десятки нелегальных мигрантов, рубивших капусту

Свердловские полицейские в Белоярском районе задержали нелегальных мигрантов, рубивших капусту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

По данным ведомства, в поселках Логиново и Кочнево на сельхоз работах задержали 32 иностранных граждан: два уроженца Китая, остальные — жители среднеазиатских стран. Полиция уже готовит материалы 18-ти гастарбайтеров для направления в суд.

По решению суда их могут выдворить из страны. На всех задержанных составлены протоколы о выполнении трудовой деятельности без надлежащих разрешений.

Напомним, что в Екатеринбурге продолжаются оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» по выявлению нелегальных мигрантов. Ранее гастарбайтеры были обнаружены в результате рейдов на торговом комплексе КОР, на строительных площадках района «Академический», на полигоне твердых бытовых отходов в Верхнепышминском районе. Полицейские зачищают Екатеринбург от нелегальных мигрантов.

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