Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Жена Караченцова рассказала о неизлечимом заболевании актера
Грызлов: новый законопроект Украины блокирует минские соглашения
В ДНР прокомментировали новый законопроект Порошенко
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
«В обмен на Донбасс»: посол США о снятии санкций против РФ
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
12184-й праздник пива «Октоберфест»
09:26 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Голодный медведь напугал жителей Нижнего Тагила

Косолапые звери в 2017 году всё чаще выходят к людям.

Медведь был замечен на предприятии «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Как передаёт издание «Тагильский рабочий», косолапый перелез через трёхметровый забор и забрался на территорию завода, чтобы полакомиться дикими яблоками. Рабочие видели его недалеко от очистных сооружений. Он куда-то уходил, потом снова возвращался. Местный лесничий Владимир Болотян рассказал журналистам, что в этом году в лесах мало ягод, есть особо нечего, поэтому медведи часто выходят к людям. С августа охотники даже берут с собой прикорм для косолапых — шоколад, печенье, пряники. Но если вы увидели медведя вблизи своего жилья, лучше всего оставить его в покое.

Напомним, что в конце августа медведь был замечен в районе молочного завода в Серове, а потом его видели около одной из школ. Оперативные службы города (полицейские, спасатели, охотоведы) были приведены в состояние повышенной готовности, но дикий зверь скрылся. А в начале августа 2017 года под Сосьвой произошёл беспрецедентный случай. Местный житель сумел голыми руками отбиться от медведицы, защищавшей медвежонка. Мужчина пошёл за грибами и внезапно наткнулся на животное. Этот случай стал широко известне и даже попал в британские СМИ.

Охотовед Николай Сороки дал читателям «АиФ-Урал» совет: если вам довелось столкнутся с бурым мишкой, нужно осторожно и медленно уйти, не переходя на бег и избегая резких движений. А если косолапый явился в ваш населённый пункт, необходимо позвонить в полицию и МЧС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Обманутые дольщики Сургута получат ключи от квартир
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
К сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками по делу ЮКОСа
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Как правильно подготовить дачу к зиме
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь