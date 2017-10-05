Голодный медведь напугал жителей Нижнего Тагила
Косолапые звери в 2017 году всё чаще выходят к людям.
Косолапые звери в 2017 году всё чаще выходят к людям.
Медведь был замечен на предприятии «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Как передаёт издание «Тагильский рабочий», косолапый перелез через трёхметровый забор и забрался на территорию завода, чтобы полакомиться дикими яблоками. Рабочие видели его недалеко от очистных сооружений. Он
Напомним, что в конце августа медведь был замечен в районе молочного завода в Серове, а потом его видели около одной из школ. Оперативные службы города (полицейские, спасатели, охотоведы) были приведены в состояние повышенной готовности, но дикий зверь скрылся. А в начале августа 2017 года под Сосьвой произошёл беспрецедентный случай. Местный житель сумел голыми руками отбиться от медведицы, защищавшей медвежонка. Мужчина пошёл за грибами и внезапно наткнулся на животное. Этот случай стал широко известне и даже попал в британские СМИ.
Охотовед Николай Сороки дал читателям «АиФ-Урал» совет: если вам довелось столкнутся с бурым мишкой, нужно осторожно и медленно уйти, не переходя на бег и избегая резких движений. А если косолапый явился в ваш населённый пункт, необходимо позвонить в полицию и МЧС.