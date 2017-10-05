Голодный медведь напугал жителей Нижнего Тагила

Медведь был замечен на предприятии «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Как передаёт издание «Тагильский рабочий», косолапый перелез через трёхметровый забор и забрался на территорию завода, чтобы полакомиться дикими яблоками. Рабочие видели его недалеко от очистных сооружений. Он куда-то уходил, потом снова возвращался. Местный лесничий Владимир Болотян рассказал журналистам, что в этом году в лесах мало ягод, есть особо нечего, поэтому медведи часто выходят к людям. С августа охотники даже берут с собой прикорм для косолапых — шоколад, печенье, пряники. Но если вы увидели медведя вблизи своего жилья, лучше всего оставить его в покое.

Напомним, что в конце августа медведь был замечен в районе молочного завода в Серове, а потом его видели около одной из школ. Оперативные службы города (полицейские, спасатели, охотоведы) были приведены в состояние повышенной готовности, но дикий зверь скрылся. А в начале августа 2017 года под Сосьвой произошёл беспрецедентный случай. Местный житель сумел голыми руками отбиться от медведицы, защищавшей медвежонка. Мужчина пошёл за грибами и внезапно наткнулся на животное. Этот случай стал широко известне и даже попал в британские СМИ.