6 октября в ряде домов Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 5 октября). 6 октября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Кировского, Ново-Савиновского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−191; ул. Воронихина, 42−68, 47−73; ул. Говорова, 41−65, 44−68; ул. Кутузова, 99−121, 112−136; ул. Собинова.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул.4-я Куземетьевская, 4д, 6, 49, 50, 51.

С 8.00 до 18.00 отключение запланировано в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Адоратского, 29б, 31,33а, 43. С 9.00 до 17.00 без света останутся жители поселка Дружба по адресам: ул. Жилищная, 2−26, 5−31; ул. Монтажная, 2а, 2б-32; ул. Яранская, 1−31, 2а-32.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в поселке Карьер Советского района по улицам: 1-я Верхняя, 2-я Верхняя, Откосная, Переселенческая, Песочная.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного и Советского районов Казани.