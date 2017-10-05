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10:14 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

6 октября в ряде домов Казани не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в четырех районах города.

(Город Казань KZN.RU, 5 октября). 6 октября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Кировского, Ново-Савиновского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−191; ул. Воронихина, 42−68, 47−73; ул. Говорова, 41−65, 44−68; ул. Кутузова, 99−121, 112−136; ул. Собинова.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул.4-я Куземетьевская, 4д, 6, 49, 50, 51.

С 8.00 до 18.00 отключение запланировано в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Адоратского, 29б, 31,33а, 43. С 9.00 до 17.00 без света останутся жители поселка Дружба по адресам: ул. Жилищная, 2−26, 5−31; ул. Монтажная, 2а, 2б-32; ул. Яранская, 1−31, 2а-32.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в поселке Карьер Советского района по улицам: 1-я Верхняя, 2-я Верхняя, Откосная, Переселенческая, Песочная.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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