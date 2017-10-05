Назарбаев посетит космодром «Байконур»
Президент Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Президент Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Президент Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«В рамках рабочего визита Президента планируется посещение космодрома “Байконыр”, мемориального комплекса “Қорқыт ата”, а также ряда социальных объектов и промышленных предприятий региона», — говорится в сообщении.
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