Назарбаев посетит космодром «Байконур»

Источник: Tengrinews

Президент Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В рамках рабочего визита Президента планируется посещение космодрома “Байконыр”, мемориального комплекса “Қорқыт ата”, а также ряда социальных объектов и промышленных предприятий региона», — говорится в сообщении.

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Накануне Глава государства находился с рабочей поездкой в Актобе, где посетил ряд инфраструктурных и социально-культурных объектов, а также промышленные предприятия региона. Нурсултан Назарбаев ознакомился с работой одного из цехов завода, специализирующегося на производстве ферросплавов. Президенту было доложено, что производственная мощность предприятия составляет 440 тысяч тонн ферросплавов в год, данная продукция экспортируется в КНР, страны Европы, США.

«Актюбинский завод ферросплавов — одно из ведущих предприятий черной металлургии Казахстана. В составе завода 4 плавильных цеха, конверторное отделение, цех по переработке шлаков и вспомогательные цеха», — отметили в пресс-службе.