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11:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Детский сад с прогулочной зоной на крыше открылся во Владивостоке

На террасе установлены игровые площадки и теневые навесы, сделано прорезиненное покрытие (ФОТО).

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Новый детский сад «Золотой ключик», построенный во Владивостоке на улице Интернациональной, 50, сдали сегодня в эксплуатацию. Его интересная особенность -прогулочные зоны на крыше. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока, этот детсад стал 25-й по счету среди тех, что возвели по программе ныне отстраненного мэра города Игоря Пушкарева.

Необходимость расположения на крыше прогулочных зон возникла оттого, что рядом со зданием недостаточно территории для прогулок. На террасе установлены игровые площадки и теневые навесы, сделано прорезиненное покрытие. Особое внимание уделено безопасности детворы — по всему периметру установлен парапет и дополнительное ограждение около двух метров высотой.

Отметим, что здание нынешнего «Золотого ключика» ввели в эксплуатацию 50 лет назад, в 90-е он был передан в аренду в частные руки, и чтобы вернуть здание детям, администрации города пришлось долго судиться. После этого здесь была проведена масштабная реконструкция: перепланировка и капитальный ремонт помещений, замена инженерных сетей, установка пластиковых окон, реконструкция фасада. С нуля возведён новый коридор-галерея — это позволило снести стены старого коридора и значительно расширить игровые комнаты. В результате сегодня сад готов принять 300 детей.

Как только дошкольное учреждение пройдет процедуру лицензирования, начнется выдача путевок. Для многих семей Первомайского района открытие нового детского сада — замечательное и долгожданное событие. Как сообщили в администрации Владивостока, работа по строительству и капитальной реконструкции детских садов в краевой столице будет продолжена.

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