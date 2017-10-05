Детский сад с прогулочной зоной на крыше открылся во Владивостоке
На террасе установлены игровые площадки и теневые навесы, сделано прорезиненное покрытие (ФОТО).
На террасе установлены игровые площадки и теневые навесы, сделано прорезиненное покрытие (ФОТО).
Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.
Новый детский сад «Золотой ключик», построенный во Владивостоке на улице Интернациональной, 50, сдали сегодня в эксплуатацию. Его интересная особенность -прогулочные зоны на крыше. Как сообщили ИА PrimaMedia в
Необходимость расположения на крыше прогулочных зон возникла оттого, что рядом со зданием недостаточно территории для прогулок. На террасе установлены игровые площадки и теневые навесы, сделано прорезиненное покрытие. Особое внимание уделено безопасности детворы — по всему периметру установлен парапет и дополнительное ограждение около двух метров высотой.
Отметим, что здание нынешнего «Золотого ключика» ввели в эксплуатацию 50 лет назад, в 90-е он был передан в аренду в частные руки, и чтобы вернуть здание детям, администрации города пришлось долго судиться. После этого здесь была проведена масштабная реконструкция: перепланировка и капитальный ремонт помещений, замена инженерных сетей, установка пластиковых окон, реконструкция фасада. С нуля возведён новый
Как только дошкольное учреждение пройдет процедуру лицензирования, начнется выдача путевок. Для многих семей Первомайского района открытие нового детского сада — замечательное и долгожданное событие. Как сообщили в администрации Владивостока, работа по строительству и капитальной реконструкции детских садов в краевой столице будет продолжена.