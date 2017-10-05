Дело о лишении прав на детей екатеринбурженки, удалившей грудь, приостановлено

Как сообщили ЕАН в пресс-службе суда, рассмотрение дела приостановлено до вступления в силу решения суда по иску самой Юлии Савиновских. Ранее она потребовала признать незаконными действия органов опеки, которые забрали из семьи двух мальчиков. Суд первой инстанции ей отказал, и женщина намерена подать апелляционную жалобу в Свердловский облсуд.

Напомним, что приемных детей у семьи забрали еще в конце августа. Юлия Савиновских поделилась своей историей в соцсети. Она написала, что к ней в дом неожиданно заявились сотрудники органов опеки и отобрали двух мальчиков. Свои действия они мотивировали тем, что заподозрили женщину в намерении сменить пол. При этом, свидетельствует автор поста, ей не показали ни одной бумаги.