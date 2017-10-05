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09:49 (мск), источник: ЕАН

Дело о лишении прав на детей екатеринбурженки, удалившей грудь, приостановлено

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил производство по иску органов опеки, которые требуют лишить прав на детей семью Савиновских, где мать удалила себе грудь и писала рассказы о жизни трансвеститов.

Как сообщили ЕАН в пресс-службе суда, рассмотрение дела приостановлено до вступления в силу решения суда по иску самой Юлии Савиновских. Ранее она потребовала признать незаконными действия органов опеки, которые забрали из семьи двух мальчиков. Суд первой инстанции ей отказал, и женщина намерена подать апелляционную жалобу в Свердловский облсуд.

Напомним, что приемных детей у семьи забрали еще в конце августа. Юлия Савиновских поделилась своей историей в соцсети. Она написала, что к ней в дом неожиданно заявились сотрудники органов опеки и отобрали двух мальчиков. Свои действия они мотивировали тем, что заподозрили женщину в намерении сменить пол. При этом, свидетельствует автор поста, ей не показали ни одной бумаги.

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Юлия Савиновских поясняет, что сделала операцию, поскольку ей мешала грудь седьмого размера. Еще она рассказала, что писала рассказы о жизни трансгендеров под мужским псевдонимом. Таким образом, уточняет екатеринбурженка, она зарабатывала без отрыва от семьи, поскольку ее не устраивал вариант трудиться по своей педагогической специальности за 15 тыс. рублей. История вызвала широкий общественный резонанс, на нее обратили внимание уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и Следственный комитет.

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