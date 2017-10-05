«Ваш внук попал в беду»: в Новосибирске задержали банду телефонных мошенников
НОВОСИБИРСК, 5 октября, ФедералПресс. В Новосибирске задержали банду телефонных мошенников. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 5 октября, ФедералПресс. В Новосибирске задержали банду телефонных мошенников. Об этом рассказали в
По данным ведомства, двое ранее неоднократно судимых мужчин и женщина действовали по стандартной схеме. Они звонили потенциальным жертвам и представлялись сыном или внуком, попавшим в ДТП с пострадавшими по их вине гражданами. Они предлагали решить проблему за сумму от 10 до 100 000 рублей.
Деньги злоумышленники просили перевести на мобильный телефон или присылали «курьера», которые забирал деньги лично.
Злоумышленники были задержаны на съемной квартире. Там же нашли 8 мобильных телефонов, 12
«В отношении двух фигурантов — мужчин 1973 и 1978 годов рождения, ранее судимых за аналогичные преступления, а также за кражи, грабежи и хранение наркотиков, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С 37-летней ранее не судимой женщины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в ведомстве.