Грибы в салоне новосибирской маршрутки № 34 стали мемом

Маршрутное такси № 34 ненамеренно предложило пассажирам необычное развлечение в пути: лицезреть под сидениями загадочные организмы со шляпками, отдаленно напоминающие опята. Неизвестные представители флоры «подгазеливики» вызвали смех у пользователей интернета по всей России. «Это не шутки, собрал грибы в маршрутке», — слагают вирши комментаторы.
Пользователи спорят, что это за вид, можно ли их мариновать, и соревнуются в самом смешном названии. «По внешнему виду это вешенки», — предположила Ольга Куликова. Газелички, газепята, гезельнушки, газерыжки — такие варианты названия предложили пользователи Сети, далекие от микологии. Но самым забавным именем признали «подсидушки газелевые».
«С картошкой и луком очень вкусно. И с мазиком пойдет, но это не точно, — шутят комментаторы, соревнуясь в остроумии. — Денек в маршрутках покатаешься, два ведра насобираешь».
Фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Прибираться надо в машине время от времени и не разводить сырость, — прокомментировал фотографию грибов в “ГАЗели” создатель популярного сайта “Грибы Новосибирской области” Дмитрий Анеев. — Пыль, грязь, влага, гниющая войлочная подстилка на полу, тепло опять же… Плесени люди не удивляются, а когда хватило ресурсов на то, чтобы отрастить плодовые тела — это забавно». Определить название грибов по некачественной фотографии специалист затруднился.
По мнению большинства, грибы стали результатом сырости и грязи в транспорте Новосибирска. «Чтоб грибниками не прослыть, полы в салоне надо мыть», — добавляют пользователи.