Вдоль дамбы Старцева-Чкалова высадят более 200 деревьев

В Мотовилихе завершается высадка деревьев. На бульваре по улице Крупской от улицы Макаренко до улицы Ушинского высажены 15 рябин и 15 яблонь. В саду им. Свердлова появились семь берез, газоны по улице Уинской облагородили новыми ивами. Также посадки прошли на «Аллее журналистов», в сквере «Парад планет» рядом с планетарием, у памятника архитектуры «Дом специалистов» и в сквере у здания по улице Уральской, 93.



Также на газоне вдоль дамбы Старцева-Чкалова высадят 225 лиственниц и пихт.