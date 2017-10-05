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09:44 (мск), источник: Новости Перми

Вдоль дамбы Старцева-Чкалова высадят более 200 деревьев

Всего в Мотовилихинском районе будут высажены более 330 саженцев. На следующей неделе работы обещают закончить.

В Мотовилихе завершается высадка деревьев. На бульваре по улице Крупской от улицы Макаренко до улицы Ушинского высажены 15 рябин и 15 яблонь. В саду им. Свердлова появились семь берез, газоны по улице Уинской облагородили новыми ивами. Также посадки прошли на «Аллее журналистов», в сквере «Парад планет» рядом с планетарием, у памятника архитектуры «Дом специалистов» и в сквере у здания по улице Уральской, 93.

Также на газоне вдоль дамбы Старцева-Чкалова высадят 225 лиственниц и пихт.

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