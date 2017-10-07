10 фильмов Лондонского кинофестиваля: от Ван Гога до «Бармаглота»
242 полнометражных художественных фильма, 28 мировых премьер, девять международных и 34 европейские премьеры — такова статистика очередного, 61-го Лондонского кинофестиваля.
242 полнометражных художественных фильма, 28 мировых премьер, девять международных и 34 европейские премьеры — такова статистика очередного, 61-го Лондонского кинофестиваля.
Посмотреть все картины вряд ли возможно, рискнем предложить десятку по нашему выбору.
«24 кадра» (24 Frames) (Аббас Киаростами, Иран-Франция)
Великий иранский режиссер скончался летом прошлого года. Его последняя работа — по сути дела завещание, и до конца ее доводил уже сын мастера.
В этой картине Киаростами соединил воедино живопись, фотографию и кино. Фильм состоит из 24 миниатюр, каждая по 4,5 минуты.
В основе каждой — картина, рисунок или фотография Киаростами, оживающие на экране с помощью анимации.
Темы характерны для его прежних фильмов: снег, деревья, птицы, вода, ветер, изредка — люди: туристы в Париже, где он жил последние годы и где умер.
«Фокстрот» (Foxtrot) (Самуэль Маоз, Германия-Израиль-Франция)
Международное признание израильскому режиссеру принес удостоенный Золотого Льва в Венеции фильм «Ливан» (2009) — основанная на его собственном опыте жесткая, замкнутая в клаустрофобном пространстве танка история четырех израильских солдат во время ливанской войны 1982 года.
«Фокстрот» продолжает ту же тему — Израиль и война. Войны, правда, мы не видим, да и сами солдаты — лишь короткий эпизод в почти двухчасовой картине.
Фокус видения режиссера смещается в «мирную» жизнь, в то, как война, со всей ее неизбежной жестокостью и несправедливостью, беспощадно бьет по тем, кто к этой войне, на первый взгляд, совершенно не причастен.
«Хэппи-Энд» (Happy End) (Михаэль Ханеке, Франция-Австрия-Германия)
Мэтр европейского
Действие происходит в приморском Кале, и хотя лагеря беженцев «Джунгли» мы не видим, главная для Европы последних лет тема мигрантов незримо, но ощутимо присутствует в фильме. Созвездие французских актеров: Изабель Юппер, Мэтью Кассовиц и
«Бармаглот» (Jubberwocky) (Терри Гиллиам, Великобритания, 1977)
Восстановленный Британским киноинститутом из оригинального негатива и включенный в программу Лондонского кинофестиваля «сольный» режиссерский дебют Гиллиама — единственная неновая картина, которую мы включили в этот список.
Включили потому, что за культовой славой комедий «Монти Пайтон», за громогласным успехом «Двенадцати обезьян», «Короля-рыбака» и «Братьев Гримм» первая картина Гиллиама как самостоятельного режиссера оказалась прочно забытой. Совершенно напрасно!
Поразительно, как только несколькими годами ранее приехавший в Британию американец схватил (разумеется, не без помощи своих коллег по «Монти Пайтону») суть искрометного абсурдистского английского юмора, к тому же и погруженного в мифологический английский фольклор.
Уже в «Бармаглоте» проявилась и главная тема Гиллиама — маленький человек, терроризируемый бюрократией. Зернышко хрестоматийной «Бразилии» проросло именно из «Бармаглота». Для всех любителей «Монти Пайтона» и поклонников Гиллиама — зрелище обязательное.
«Убийство священного оленя» (The Killing of a Sacred Deer) (Йоргос Лантимос, Великобритания-Ирландия)
Поразительно, как за
Уже к своему дебюту на английском языке «Лобстер» (2015) он сумел привлечь целый сонм интернациональных звезд: Колин Фаррел, Рейчел Уайс, Джон Райли и Леа Сейду.
Тот же Колин Фаррел снялся и в новом фильме, где к нему присоединилась Николь Кидман. Такой взлет тем более поразителен, что, несмотря на звездный актерский состав, никаких уступок коммерческому голливудскому кино Лантимос не делает.
«Убийство священного оленя» — жесткая, с элементами психологического хоррора интерпретация древнего мифа об Ифигении — получила на Каннском фестивале этого года приз за лучший сценарий.
«С любовью, Винсент» (Loving Vincent) (Дорота Кобела, Хью Велчман, Великобритания-Польша)
В сопроводительных материалах фильм подается как «первый в мире полнометражный художественный анимационный фильм, написанный масляной краской».
Концепция кажется совершенно немыслимой: живопись — процесс куда более долгий, сложный и трудоемкий, нежели более привычные для анимации рисунок, акварель или гуашь, не говоря уже о современных компьютерных технологиях.
В данном случае, однако, такой подход был не только оправданным, но и единственно возможным. В основе фильма — судьба великого Винсента ван Гога, переданная через оживающие на экране его великолепные полотна.
Совершенно захватывающее зрелище — в равной мере для любителей живописи и кино.
«Манифест» (Manifesto) (Джулиан Розефелдьт, Германия-Австралия)
Кейт Бланшетт не раз доказывала свою актерскую универсальность — достаточно вспомнить, как она играла Боба Дилана в фильме «Меня там нет».
«Манифест» — настоящий бенефис актрисы. Здесь она играет 13 самых разных персонажей.
Но даже этого экстраординарного достижения было бы, пожалуй, недостаточно для включения фильма в список обязательного просмотра на кинофестивале.
Каждый из персонажей в исполнении Бланшетт — носитель того или иного фундаментального направления человеческой мысли, сформулированного в вынесенном в название фильма манифесте — от «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса до футуристического манифеста Томазо Маринетти, от программы дадаистов до манифеста группы датских кинорадикалов «Догма-95».
Таким образом, перед нами предстает история радикальной человеческой мысли последних двух веков.
«Нико-1988» (Nico-1988) (Сюзанна Никкиарелли, Италия-Бельгия)
Набирающий в последние годы силу поток байопиков о великих
Славу она обрела благодаря яркому сотрудничеству с легендарными Velvet Underground. Работа в группе Лу Рида и Энди Уорхола была очень короткой, даже мимолетной (она записала с ними всего один альбом), но затмила в сознании многих всю последующую жизнь Нико.
Жизнь эта была невероятно интересной, богатой самыми разными, в том числе трагическими событиями и творчески даже намного более плодотворной. Нико умерла в 1988 году, и именно эта дата дала название фильму.
Исполнительница главной роли — датская актриса Трине Дюрхольм — спела и все вокальные партии в фильме.
«Вечеринка» (The Party) (Салли Поттер, Великобритания)
В российской прессе после премьеры на Берлинском кинофестивале новой работы Салли Поттер («Орландо», «Урок танго», «Человек, который плакал») в качестве перевода ее названия закрепилась «Вечеринка». Однако в не меньшей степени фильму подходит и название «Партия».
На домашней вечеринке собрались видные деятели одной из ведущих в Британии политических партий. Звездный актерский состав (Тимоти Сполл, Кристин Скотт Томас, Бруно Ганц и Киллиан Мерфи) разыгрывает блестящую, едкую, острую сатиру на политическую жизнь современной Британии.
Лучшие традиции традиции британской кинодрамы в сочетании с язвительным сюрреализмом Бунюэля. Снял картину российский кинооператор Алексей Родионов.
«Молодой Годар» (Redoubtable) (Мишель Хазанавичус, Франция)
Увенчанного «Оскаром» феноменального успеха «Артиста» Мишеля Хазанавичуса вполне достаточно, чтобы привлечь внимание к любой его следующей работе. Эта тем более интересна тем, что в центре ее — фигура одного из самых ярких, загадочных и противоречивых режиссеров мирового кино.
В основе фильма —
В главных ролях — Луи Гаррель, Стаси Мартен и Беренис Бежо.
Александр Кан
Обозреватель по вопросам культуры