10 фильмов Лондонского кинофестиваля: от Ван Гога до «Бармаглота»

Посмотреть все картины вряд ли возможно, рискнем предложить десятку по нашему выбору.

Последняя картина скончавшегося в прошлом году Аббаса Киаростами основана на рисунках, картинах и фотографиях великого режиссера

Великий иранский режиссер скончался летом прошлого года. Его последняя работа — по сути дела завещание, и до конца ее доводил уже сын мастера.

В этой картине Киаростами соединил воедино живопись, фотографию и кино. Фильм состоит из 24 миниатюр, каждая по 4,5 минуты.

В основе каждой — картина, рисунок или фотография Киаростами, оживающие на экране с помощью анимации.

Темы характерны для его прежних фильмов: снег, деревья, птицы, вода, ветер, изредка — люди: туристы в Париже, где он жил последние годы и где умер.

Как и предыдущий "Ливан", новый фильм израильского режиссера Самуэля Маоза "Фокстрот" основан на непрекращающейся в Израиле войне

Международное признание израильскому режиссеру принес удостоенный Золотого Льва в Венеции фильм «Ливан» (2009) — основанная на его собственном опыте жесткая, замкнутая в клаустрофобном пространстве танка история четырех израильских солдат во время ливанской войны 1982 года.

«Фокстрот» продолжает ту же тему — Израиль и война. Войны, правда, мы не видим, да и сами солдаты — лишь короткий эпизод в почти двухчасовой картине.

Фокус видения режиссера смещается в «мирную» жизнь, в то, как война, со всей ее неизбежной жестокостью и несправедливостью, беспощадно бьет по тем, кто к этой войне, на первый взгляд, совершенно не причастен.

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В одной из главных ролей в новом фильме Михаэля Ханеке - ветеран французского кино Жан-Луи Трентиньян

Мэтр европейского арт-хауса изящным и изобретательным способом воплотил в новой картине темы чуть ли не всех своих предыдущих. Саркастичный, хоть и не без симпатии взгляд режиссера на разваливающиеся человеческие связи в типичной буржуазной семье.

Действие происходит в приморском Кале, и хотя лагеря беженцев «Джунгли» мы не видим, главная для Европы последних лет тема мигрантов незримо, но ощутимо присутствует в фильме. Созвездие французских актеров: Изабель Юппер, Мэтью Кассовиц и Жан-Луи Трентиньян.

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«Бармаглот» (Jubberwocky) (Терри Гиллиам, Великобритания, 1977)

Искрометный "Бармаглот" - ранняя жемчужина молодого Терри Гиллиама

Восстановленный Британским киноинститутом из оригинального негатива и включенный в программу Лондонского кинофестиваля «сольный» режиссерский дебют Гиллиама — единственная неновая картина, которую мы включили в этот список.

Включили потому, что за культовой славой комедий «Монти Пайтон», за громогласным успехом «Двенадцати обезьян», «Короля-рыбака» и «Братьев Гримм» первая картина Гиллиама как самостоятельного режиссера оказалась прочно забытой. Совершенно напрасно!

Поразительно, как только несколькими годами ранее приехавший в Британию американец схватил (разумеется, не без помощи своих коллег по «Монти Пайтону») суть искрометного абсурдистского английского юмора, к тому же и погруженного в мифологический английский фольклор.

Уже в «Бармаглоте» проявилась и главная тема Гиллиама — маленький человек, терроризируемый бюрократией. Зернышко хрестоматийной «Бразилии» проросло именно из «Бармаглота». Для всех любителей «Монти Пайтона» и поклонников Гиллиама — зрелище обязательное.

«Убийство священного оленя» (The Killing of a Sacred Deer) (Йоргос Лантимос, Великобритания-Ирландия)

"Убийство священного оленя" - жесткая, с элементами психологического хоррора интерпретация древнего мифа об Ифигении

Поразительно, как за какие-то 7−8 лет режиссер малобюджетных абсурдистских притч («Клык», «Альпы») из не самой могущественной кинематографической державы — Греции — превратился в одного из самых авторитетных в мире мастеров авторского кино.

Уже к своему дебюту на английском языке «Лобстер» (2015) он сумел привлечь целый сонм интернациональных звезд: Колин Фаррел, Рейчел Уайс, Джон Райли и Леа Сейду.

Тот же Колин Фаррел снялся и в новом фильме, где к нему присоединилась Николь Кидман. Такой взлет тем более поразителен, что, несмотря на звездный актерский состав, никаких уступок коммерческому голливудскому кино Лантимос не делает.

«Убийство священного оленя» — жесткая, с элементами психологического хоррора интерпретация древнего мифа об Ифигении — получила на Каннском фестивале этого года приз за лучший сценарий.

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Весь фильм "С любовью, Винсент" построен на оживших картинах Винсента Ван Гога

В сопроводительных материалах фильм подается как «первый в мире полнометражный художественный анимационный фильм, написанный масляной краской».

Концепция кажется совершенно немыслимой: живопись — процесс куда более долгий, сложный и трудоемкий, нежели более привычные для анимации рисунок, акварель или гуашь, не говоря уже о современных компьютерных технологиях.

В данном случае, однако, такой подход был не только оправданным, но и единственно возможным. В основе фильма — судьба великого Винсента ван Гога, переданная через оживающие на экране его великолепные полотна.

Совершенно захватывающее зрелище — в равной мере для любителей живописи и кино.

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"Манифест" - бенефис актрисы Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт не раз доказывала свою актерскую универсальность — достаточно вспомнить, как она играла Боба Дилана в фильме «Меня там нет».

«Манифест» — настоящий бенефис актрисы. Здесь она играет 13 самых разных персонажей.

Но даже этого экстраординарного достижения было бы, пожалуй, недостаточно для включения фильма в список обязательного просмотра на кинофестивале.

Каждый из персонажей в исполнении Бланшетт — носитель того или иного фундаментального направления человеческой мысли, сформулированного в вынесенном в название фильма манифесте — от «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса до футуристического манифеста Томазо Маринетти, от программы дадаистов до манифеста группы датских кинорадикалов «Догма-95».

Таким образом, перед нами предстает история радикальной человеческой мысли последних двух веков.

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«Нико-1988» (Nico-1988) (Сюзанна Никкиарелли, Италия-Бельгия)

Фильм "Нико-1988" посвящен последним годам жизни культовой певицы и модели Нико

Набирающий в последние годы силу поток байопиков о великих рок-звездах 1960-х пополнила новая лента о культовой певице и модели Кристе Пефген, известной под именем Нико.

Славу она обрела благодаря яркому сотрудничеству с легендарными Velvet Underground. Работа в группе Лу Рида и Энди Уорхола была очень короткой, даже мимолетной (она записала с ними всего один альбом), но затмила в сознании многих всю последующую жизнь Нико.

Жизнь эта была невероятно интересной, богатой самыми разными, в том числе трагическими событиями и творчески даже намного более плодотворной. Нико умерла в 1988 году, и именно эта дата дала название фильму.

Исполнительница главной роли — датская актриса Трине Дюрхольм — спела и все вокальные партии в фильме.

"Вечеринка" - острая, едкая сатира на политическую жизнь Британии

В российской прессе после премьеры на Берлинском кинофестивале новой работы Салли Поттер («Орландо», «Урок танго», «Человек, который плакал») в качестве перевода ее названия закрепилась «Вечеринка». Однако в не меньшей степени фильму подходит и название «Партия».

На домашней вечеринке собрались видные деятели одной из ведущих в Британии политических партий. Звездный актерский состав (Тимоти Сполл, Кристин Скотт Томас, Бруно Ганц и Киллиан Мерфи) разыгрывает блестящую, едкую, острую сатиру на политическую жизнь современной Британии.

Лучшие традиции традиции британской кинодрамы в сочетании с язвительным сюрреализмом Бунюэля. Снял картину российский кинооператор Алексей Родионов.

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Молодой Годар был революционером не только в кино, но и в политике

Увенчанного «Оскаром» феноменального успеха «Артиста» Мишеля Хазанавичуса вполне достаточно, чтобы привлечь внимание к любой его следующей работе. Эта тем более интересна тем, что в центре ее — фигура одного из самых ярких, загадочных и противоречивых режиссеров мирового кино.

В основе фильма — роман-биография «Год спустя» (Un An Après) Анны Вяземски. Бывшая жена режиссера и вслед за нею автор фильма исследует самый интересный и яркий период в жизни и творчестве Годара — революционные 60-е, когда он не только создавал свои лучшие фильмы, но и вовсю был погружен в политическое протестное движение.

В главных ролях — Луи Гаррель, Стаси Мартен и Беренис Бежо.

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Александр Кан

Обозреватель по вопросам культуры