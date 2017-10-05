В Омске выломали стену дома, чтобы спасти застрявшую в шахте кошку

Животное просидело в шахте почти четверо суток — местные жители пытались спасти его самостоятельно, однако сделать это не удалось, после чего были вызваны спасатели.

«Женщина с третьего этажа сообщила о своих попытках вытащить кота. Мы ей объяснили, что установленные друг на друга блоки создают идеально гладкий вертикальный коридор. Поэтому она никак и не могла вызволить его. Единственно верное решение — ломать стену там, где заканчивается шахта. У слесарей узнали, что окончание шахты на втором этаже. Пошли туда. Женщина из квартиры ниже разрешила нам сделать в стене небольшой проем. Несмотря на “одобрение” наших действий с ее стороны, мы постарались извлечь кота с минимальными разрушениями. С помощью ударного шуроповерта мы проделали много дырочек в стене, а потом аккуратно ломом сделали небольшое отверстие. Оттуда сразу показалась испуганная мордочка Барсика — так мы его прозвали. Затем он высунул лапки, и я без труда достал его», — рассказал старший сержант пожарно-спасательной части № 24 Денис Шелудков.

Хозяина упитанной кошки, которая после выяснения пола была переименована в Басю, так и не нашлось, и ее в итоге приютила женщина с третьего этажа, изначально пытавшаяся спасти животное.