В Омске выломали стену дома, чтобы спасти застрявшую в шахте кошку
Сотрудники омского МЧС провели спасательную операцию по вызволению кошки из вентиляционной шахты десятиэтажного дома на Левобережье.
Сотрудники омского МЧС провели спасательную операцию по вызволению кошки из вентиляционной шахты десятиэтажного дома на Левобережье.
Животное просидело в шахте почти четверо суток — местные жители пытались спасти его самостоятельно, однако сделать это не удалось, после чего были вызваны спасатели.
«Женщина с третьего этажа сообщила о своих попытках вытащить кота. Мы ей объяснили, что установленные друг на друга блоки создают идеально гладкий вертикальный коридор. Поэтому она никак и не могла вызволить его. Единственно верное решение — ломать стену там, где заканчивается шахта. У слесарей узнали, что окончание шахты на втором этаже. Пошли туда. Женщина из квартиры ниже разрешила нам сделать в стене небольшой проем. Несмотря на “одобрение” наших действий с ее стороны, мы постарались извлечь кота с минимальными разрушениями. С помощью ударного шуроповерта мы проделали много дырочек в стене, а потом аккуратно ломом сделали небольшое отверстие. Оттуда сразу показалась испуганная мордочка Барсика — так мы его прозвали. Затем он высунул лапки, и я без труда достал его», — рассказал старший сержант
Хозяина упитанной кошки, которая после выяснения пола была переименована в Басю, так и не нашлось, и ее в итоге приютила женщина с третьего этажа, изначально пытавшаяся спасти животное.
«За 15 лет службы в МЧС я даже не смогу посчитать, сколько спас людей. А вот оказывать помощь животному мне пришлось впервые. Но, как и при спасении людей, чувствую огромную радость. Хоть и животное, но