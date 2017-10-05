В Уфе школьники записали патриотический клип ко Дню Республики Башкортостан

В четырехминутный клип вошли основные достопримечательности Уфы и красивые панорамы башкирской столицы. Чтобы показать, что этот праздник — символ единения, мира и согласия народов многонационального края, ребята включили в клип наигрыш курая и три песни. Начинается клип с исполнения башкирского гимна (муз. Ф Идрисова на стихи Р. Бикбая и Р. Шакура), затем видеоролик продолжает известная песня ансамбля «Песняры» — «Уголок России» (муз. В. Шаинского на стихи Е. Шевелевой). Тетья песня — «Мәктәбем» («Моя школа») А. Туктагулова на стихи В. Бадретдинова.