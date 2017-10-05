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10:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе школьники записали патриотический клип ко Дню Республики Башкортостан

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе школьники записали клип ко Дню Республики Башкортостан. Патриотический видеоролик в преддверии праздника создали ученики Башкирского лицея № 136.

В четырехминутный клип вошли основные достопримечательности Уфы и красивые панорамы башкирской столицы. Чтобы показать, что этот праздник — символ единения, мира и согласия народов многонационального края, ребята включили в клип наигрыш курая и три песни. Начинается клип с исполнения башкирского гимна (муз. Ф Идрисова на стихи Р. Бикбая и Р. Шакура), затем видеоролик продолжает известная песня ансамбля «Песняры» — «Уголок России» (муз. В. Шаинского на стихи Е. Шевелевой). Тетья песня — «Мәктәбем» («Моя школа») А. Туктагулова на стихи В. Бадретдинова.

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Завершает клип сердечко в цветах российского и башкирского флага, которое выложили учащиеся. Так свою любовь к родному краю выразили ученики 3, 6 и 7 классов Башкирского лицея № 136 имени М. Искужина. Режиссерами выступили Гузель Шакирьянова и Диляра Кагарманова, обработку видео осуществлял Рамиль Фазлетдинов. Руководила проектом заместитель директора Лицея № 42 Гульсара Хатмуллина, сообщает администрация Октябрьского района.

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