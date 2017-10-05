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10:11 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Часть Западного и часть Северного в Ростове 6 октября отключат от электричества

Весь световой день несколько улиц Железнодорожного и Первомайского районов останутся без электроснабжения. Это связано с плановыми техническими работами.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Как сообщили в городских электросетях, света не будет:

с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Волгодонская, 44−62, 45−61; ул. Гризодубовой, 46−60, 61−67; ул. Доброхимовская, 77−89, 82−88; ул. 1-я Краснодарская, 43/13; ул. 2-я Краснодарская, 75−113, 113/15; ул. Лазаревская, 29−39, 34−40; ул. Проселочная, 9/71, 11/80; ул. Ревкомовская, 120−124, 121−125.

С 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Белорусская, 132−174; ул. Енисейская, 1−29, 2−30; ул. Алтайская, 1−27, 2−28; ул. Каспийская, 1−27, 2−28; ул. Владимирская, 1−27, 2−20; пер. Самарский, 25−45, 40−76; пер. Ильменский, 39−75, 38−72; пер. Мезенский, 25−37, 28−34.

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