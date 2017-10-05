Часть Западного и часть Северного в Ростове 6 октября отключат от электричества

Часть Западного и часть Северного в Ростове 6 октября отключат от электричества

Весь световой день несколько улиц Железнодорожного и Первомайского районов останутся без электроснабжения. Это связано с плановыми техническими работами.