Грипп придёт в Хабаровский край раньше обычного
Медики рекомендуют сделать прививку от вируса до середины октября.
Медики рекомендуют сделать прививку от вируса до середины октября.
По прогнозу Роспотребнадзора, грипп придёт на территорию Хабаровского края на месяц раньше обычного. Произойти это может уже в декабре. Причём жителям региона придётся столкнуться с новым штаммом.
«Приход гриппа зависит от многих причин, в том числе от поездок жителей в другие страны и на другие континенты. Но есть прогноз учёных о начале заболеваемости, и к нему прислушиваемся. Именно поэтому и напоминаем хабаровчанам, что нужно постараться привиться до середины октября. Чтобы выработался иммунитет, нужно как минимум три недели, а лучше месяц», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Галина Аристова.
Только в дальневосточной столице от гриппа планируют привить больше 280 тысяч человек. По данным на середину этой неделе, вакцину получили больше 50 процентов. В первую очередь делать прививку медики советуют людям с хроническими заболеваниями эндокринной системы, сердца,
«У беременных, которые заболевают гриппом, могут возникнуть серьёзные осложнения, и такие случаи в городе уже были. Как утверждают микробиологи, в этом году придёт новый штамм вируса гриппа “А”. У людей нет иммунитета к нему, но в современной вакцине этот подвид вируса есть», — отметила Галина Аристова.
Существуют и противопоказания для тех, кто хочет привиться: вакцину нельзя делать людям с острыми заболеваниями, а также тем, у кого ранее была тяжёлая реакция на прививку. Однако, по словам медиков, тяжёлых осложнений современная вакцина не даёт.
Агентство писало, что сезонная вакцинация от гриппа началась в Хабаровском крае 1 сентября. Всего в период осенней прививочной кампании в регион поступит 472 тысячи доз гриппозной вакцины для взрослых и более 151 тысяч доз для детей. Массовая иммунизация продлится до 1 ноября.