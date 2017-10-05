Грипп придёт в Хабаровский край раньше обычного

Источник: РИА "Новости"

По прогнозу Роспотребнадзора, грипп придёт на территорию Хабаровского края на месяц раньше обычного. Произойти это может уже в декабре. Причём жителям региона придётся столкнуться с новым штаммом.

«Приход гриппа зависит от многих причин, в том числе от поездок жителей в другие страны и на другие континенты. Но есть прогноз учёных о начале заболеваемости, и к нему прислушиваемся. Именно поэтому и напоминаем хабаровчанам, что нужно постараться привиться до середины октября. Чтобы выработался иммунитет, нужно как минимум три недели, а лучше месяц», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Галина Аристова.

Только в дальневосточной столице от гриппа планируют привить больше 280 тысяч человек. По данным на середину этой неделе, вакцину получили больше 50 процентов. В первую очередь делать прививку медики советуют людям с хроническими заболеваниями эндокринной системы, сердца, бронхо-лёгочной системы, работникам торговли, образования, медицины и торговли, жителям в возрасте старше 60 лет и беременным.

«У беременных, которые заболевают гриппом, могут возникнуть серьёзные осложнения, и такие случаи в городе уже были. Как утверждают микробиологи, в этом году придёт новый штамм вируса гриппа “А”. У людей нет иммунитета к нему, но в современной вакцине этот подвид вируса есть», — отметила Галина Аристова.

Существуют и противопоказания для тех, кто хочет привиться: вакцину нельзя делать людям с острыми заболеваниями, а также тем, у кого ранее была тяжёлая реакция на прививку. Однако, по словам медиков, тяжёлых осложнений современная вакцина не даёт.