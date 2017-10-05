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11:28 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Пять пешеходных переходов отремонтируют в Нижнем Новгороде

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов проверит ход ремонта в подземных пешеходных переходах 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На ремонт пяти пешеходных переходов в этом году предусмотрено 49,4 млн рублей. Из них 30 млн рублей планируется направить на ремонт объекта на площади Революции. Также в программу ремонта попали пешеходные переходы на улице Прокофьева, площади Минина и Пожарского, площади Лядова и на проспекте Гагарина.

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