Пять пешеходных переходов отремонтируют в Нижнем Новгороде

На ремонт пяти пешеходных переходов в этом году предусмотрено 49,4 млн рублей. Из них 30 млн рублей планируется направить на ремонт объекта на площади Революции. Также в программу ремонта попали пешеходные переходы на улице Прокофьева, площади Минина и Пожарского, площади Лядова и на проспекте Гагарина.