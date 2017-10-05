Комсомольский Хатико вернулся в свой сквер

— Нужно понять, как он будет смотреться на натуре, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Игорь Руттер. — Размер памятника я всё-таки увеличил, потому что собака в натуральный рост смотрелась бы не монументально. И куст придётся сделать попроще, потому что отлить такой сложнее, чем саму собачку. Следующим этапом скульптор будет делать каркас из проволоки. После сварки металлическая конструкция отправится в Хабаровск, где над ней будут работать литейщики, заполнять форму бетоном.



Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», основные средства на изготовление памятника были собраны через краудфандинговую платформу «Планета». Комсомольчане и жители других городов пожертвовали около 330 тыс рублей. Сейчас кураторы проекта ищут недостающие 120 тыс. — Стоимость памятника утверждена окончательно — 450 тыс рублей, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» куратор проекта Олег Кулагин. — Вся эта сумма будет потрачена на отливку памятника в Хабаровске. Скульптор же взялся за его изготовление совершенно бесплатно. Все желающие помочь нам в установке памятника преданной Найде, пожертовав деньги, могут обращаться по телефону 8 (4217) 52−29−15 . Напомним, что молодёжь Комсомольска сняла и выложила в сеть фильм о преданной дворняге. По мнению многих комсомольчан, памятник станет достопримечательностью и местом встреч.



Как сообщалось ранее, беспородная собака Найда 12 лет ждала своего хозяина на остановке «Швейная фабрика», где произошло ДТП. Мужчину вместе с собакой сбила машина. Хозяин Найды не выжил, а она вернулась на место трагедии и отказалась покидать его. Неравнодушные комсомольчане заботились о животном, подкармливали его и даже установили будку, чтобы собака не замерзла. В августе прошлого года Найда погибла. На собаку, как обычно лежавшую на обочине дороги, наехал автомобиль.