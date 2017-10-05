Комсомольский Хатико вернулся в свой сквер
Макет памятника преданной дворняге принесли на место установки.
Макет памятника преданной дворняге принесли на место установки.
Скульптор Игорь Руттер приступил к работе над памятником преданной собаке Найде, которая 12 лет ждала своего хозяина на месте его гибели в
Художник перенёс эскиз монумента на картон и пришёл с ним в сквер, где жила Найда, чтобы окончательно определиться с размерами и местом установки будущего памятника.
— Нужно понять, как он будет смотреться на натуре, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Игорь Руттер. — Размер памятника я
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», основные средства на изготовление памятника были собраны через краудфандинговую платформу «Планета». Комсомольчане и жители других городов пожертвовали около 330 тыс рублей. Сейчас кураторы проекта ищут недостающие 120 тыс. — Стоимость памятника утверждена окончательно — 450 тыс рублей, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» куратор проекта Олег Кулагин. — Вся эта сумма будет потрачена на отливку памятника в Хабаровске. Скульптор же взялся за его изготовление совершенно бесплатно. Все желающие помочь нам в установке памятника преданной Найде, пожертовав деньги, могут обращаться по телефону
Как сообщалось ранее, беспородная собака Найда 12 лет ждала своего хозяина на остановке «Швейная фабрика», где произошло ДТП. Мужчину вместе с собакой сбила машина. Хозяин Найды не выжил, а она вернулась на место трагедии и отказалась покидать его. Неравнодушные комсомольчане заботились о животном, подкармливали его и даже установили будку, чтобы собака не замерзла. В августе прошлого года Найда погибла. На собаку, как обычно лежавшую на обочине дороги, наехал автомобиль.