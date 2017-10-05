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11:24 (мск), источник: АиФ Иркутск

Погода ухудшится в Приангарье в ближайшие сутки

Снег и сильный ветер ожидается в регионе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 88% 766 мм рт. ст. 3 м/с

В ближайшие сутки в Иркутской области погода ухудшится.

По прогнозам Гидрометцентра, 6 октября по региону ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. Утром будет туманно. Кроме того, завтра подует ветер с порывами до 10−15 м/с.

Ночью температура зафиксируется на +2, -3 градусах, при прояснении на -7, -12 градусах. Днем потеплеет до +4, +9 градусов, при облачной погоде до +3, -2 градусов.

В непогоду сотрудники МЧС рекомендуют всем соблюдать меры безопасности. В случае чрезвычайно ситуации звоните: 112 (с мобильного).

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