Погода ухудшится в Приангарье в ближайшие сутки
Снег и сильный ветер ожидается в регионе.
Снег и сильный ветер ожидается в регионе.
В ближайшие сутки в Иркутской области погода ухудшится.
По прогнозам Гидрометцентра, 6 октября по региону ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. Утром будет туманно. Кроме того, завтра подует ветер с порывами до 10−15 м/с.
Ночью температура зафиксируется на +2, -3 градусах, при прояснении на -7, -12 градусах. Днем потеплеет до +4, +9 градусов, при облачной погоде до +3, -2 градусов.
В непогоду сотрудники МЧС рекомендуют всем соблюдать меры безопасности. В случае чрезвычайно ситуации звоните: 112 (с мобильного).