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11:44 (мск), источник: РИАЦ

В этом году служба занятости помогла трудоустроиться более 8,5 тысячам волгоградцам

Около 20% предприятий и организаций Волгограда заявили о вакантных должностях в органы службы занятости населения. Это позволило оказать содействие в трудоустройстве более 8,5 тысяч жителей Волгограда, обратившихся в службу занятости в поиске подходящей работы.

Как проинформировал облкомтруд, центром занятости населения Волгограда проводится активная информационная работа. Только в сентябре текущего года в районных отделах занятости населения Волгограда и городском центре занятости организованы и проведены более сорока встреч с работодателями, на которых присутствовали более ста представителей организаций различных видов деятельности и форм собственности, в числе которых — ООО «Домовладелец», АО «Волгограднефтегеофизика», ИП Черемин В. И., НОУ ДПО «Волгоградский институт экономики, социологии и права», ООО Аргус, ЧОП Тополь К, МБУ ЖКХ КРО, МОУ СОШ № 51, ИП Зенков И. И., ООО «Ортех-Волгоград», ЧПОУ «Газпромколледж Волгоград», ООО Солтес.

В ходе встреч обсуждались вопросы о ситуации на рынке труда региона, о реализуемых службой занятости населения программах, своевременном предоставлении вакансий в службу занятости, об увеличении их количества и качества. На встречах с работодателями поднимался вопрос об обязанности исполнения закона о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов.

Напомним, по закону работодатели обязаны ежемесячно, не позднее последнего числа текущего месяца, представлять органам службы занятости информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях. За непредставление необходимой информации в органы службы занятости населения работодатели несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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