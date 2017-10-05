В этом году служба занятости помогла трудоустроиться более 8,5 тысячам волгоградцам

Как проинформировал облкомтруд, центром занятости населения Волгограда проводится активная информационная работа. Только в сентябре текущего года в районных отделах занятости населения Волгограда и городском центре занятости организованы и проведены более сорока встреч с работодателями, на которых присутствовали более ста представителей организаций различных видов деятельности и форм собственности, в числе которых — ООО «Домовладелец», АО «Волгограднефтегеофизика», ИП Черемин В. И., НОУ ДПО «Волгоградский институт экономики, социологии и права», ООО Аргус, ЧОП Тополь К, МБУ ЖКХ КРО, МОУ СОШ № 51, ИП Зенков И. И., ООО «Ортех-Волгоград», ЧПОУ «Газпромколледж Волгоград», ООО Солтес.

В ходе встреч обсуждались вопросы о ситуации на рынке труда региона, о реализуемых службой занятости населения программах, своевременном предоставлении вакансий в службу занятости, об увеличении их количества и качества. На встречах с работодателями поднимался вопрос об обязанности исполнения закона о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов.