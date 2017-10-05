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11:31 (мск), источник: Sputnik.by

Горват или Розанов: кому из белорусов еще можно дать «Нобелевку»?

Адам Глобус считает, что Нобелевская премия белорусам не светит, а Андрей Жвалевский отдал бы ее Андрею Горвату.

Источник: Sputnik.by

Имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2017-го назовут в четверг. Белорусов премией уже отмечали — в 2015-м ее получила Светлана Алексиевич. О том, достижения в литературе каких белорусских авторов стоило бы заметить нобелевскому комитету, корреспондент Sputnik поговорил с писателями Адамом Глобусом, Андреем Жвалевским, Виктором Мартиновичем и Дмитрием Вишневым.

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Пушкину не дали — и ничего

Белорусский писатель и художник Адам Глобус считает, что из современников достойны Нобелевской премии Андрей Федоренко, Альгерд Бахаревич, Андрей Хаданович. Впрочем, их он наградил своей собственной премией «Золотая літара».

«Я бы дал Нобелевскую премию Янке Брылю, но вместо него получила Алексиевич. Это он открыл литературную форму интервью, но так всегда — кто-то делает открытие, кто-то получает премию. Как и в русской литературе: не Достоевский, не Чехов и не Толстой, а Солженицын получил премию», — поделился мнением Глобус и выказал уверенность: раз белорусская литература премию еще не получала, есть основания надеяться, что у нас все еще впереди.

Он добавил, что, рассуждая о том, кому стоило бы дать премию, нужно называть не мертвых писателей, а живых.

«Не только Купале и Колосу, но и Пушкину, и Гомеру не дали премию — не было ее тогда. На мой взгляд, многие белорусские писатели достойны Нобелевской премии, но им ее не дадут», — выразил уверенность Глобус.

Он уверен, что белорусов обходят вниманием не потому, что Нобелевский комитет не знаком с их творчеством.

«Такой комсомольский писательнице, как Алексиевич, даже дали! Швеция просто продолжает специфическую полтавскую битву против России. К тому же, мы не знаем тех людей, которые принимают решения. Покажите свои лица! Вы Бобу Дилану дали премию, а Мику Джагеру — нет. Я хорошо отношусь к Бобу Дилану, но в сравнении с Джагером он никто», — резюмировал Глобус.

«Я бы присудил Розанову»

Поэт и издатель Змитер Вишнев считает, что из белорусов более других Нобелевской премии достоин поэт Алесь Розанов. И не без грусти добавляет, что и знаменитому белорусскому поэту премия вряд ли достанется. В пользу Розанова высказался и писатель Виктор Мартинович.

«Нобелевская премия дается литератору, который переведен на самые разные языки, чтобы многие читатели могли оценить его произведения. Вот и вся арифметика», — считает Вишнев и признает, что в последние годы Нобелевская премия все чаще становится вписанной в политический контекст.

Тем не менее, для Вишнева премия остается одним из самых значимых событий в литературе, присуждение которой одновременно является присвоением текстам знака качества.

Не Дилану, а Горвату

Писатель Андрей Жвалевский среди самых достойных премии коллег назвал писательницу Людмилу Рублевскую.

«А учитывая последние веяния — и автора сборника «Радзіва «Прудок» Андруся Горвата. Будет ли резонанс как с Диланом? Горвата все-таки знают поменьше, чем Дилана, так что резонанс был бы только внутри нашей страны», — рассказал Жвалевский.

Он не уверен, что в ближайшее время белорусам стоит ждать особенного внимания от Нобелевского комитета.

«Белорусы в лице Алексиевич уже недавно понравились королевской академии. Наивно думать, что наших теперь будут через год “Нобелями” одаривать», — резюмировал писатель.

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