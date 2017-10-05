Центральный участок зеленой ветки московского метро будет закрыт 8 октября

Источник: Агентство «Москва»

«В ближайшее воскресенье, 8 октября 2017 года, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии между станциями “Новокузнецкая” и “Белорусская”. Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры», — сообщили в метрополитене.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Таким образом, движение поездов по линии будет осуществляться только на участках «Речной вокзал» — «Белорусская» и «Новокузнецкая» — «Алма-Атинская».

Работа временно закрытых станций возобновится в понедельник, 9 октября, в 5:30 мск.