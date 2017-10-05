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11:22 (мск), источник: УралПолит.ру

​Ассоциации развития авиации в Екатеринбурге запретили готовить пилотов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября, ИА УралПолит.Ru. Транспортная прокуратура добилась запрета обучать полетам для организации, не имеющей лицензии.

«Установлено, что ассоциация развития авиации… осуществляла обучение по программе “Подготовка частных пилотов на легкое воздушное судно (самолет)” в отсутствие сертификата авиационного учебного центра», — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Это обучение могло повлиять на безопасность полетов, а также создать угрозу жизни людям. Поэтому Свердловский транспортный прокурор подал иск в суд с требованием признать образовательную деятельность ассоциации незаконной и запретить ее.

«Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. В настоящее время образовательные услуги учреждением не оказываются», — информирует надзорное ведомство.

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