Ассоциации развития авиации в Екатеринбурге запретили готовить пилотов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября, ИА УралПолит.Ru. Транспортная прокуратура добилась запрета обучать полетам для организации, не имеющей лицензии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября, ИА УралПолит.Ru. Транспортная прокуратура добилась запрета обучать полетам для организации, не имеющей лицензии.
«Установлено, что ассоциация развития авиации… осуществляла обучение по программе “Подготовка частных пилотов на легкое воздушное судно (самолет)” в отсутствие сертификата авиационного учебного центра», — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.
Это обучение могло повлиять на безопасность полетов, а также создать угрозу жизни людям. Поэтому Свердловский транспортный прокурор подал иск в суд с требованием признать образовательную деятельность ассоциации незаконной и запретить ее.
«Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. В настоящее время образовательные услуги учреждением не оказываются», — информирует надзорное ведомство.