​Ассоциации развития авиации в Екатеринбурге запретили готовить пилотов

«Установлено, что ассоциация развития авиации… осуществляла обучение по программе “Подготовка частных пилотов на легкое воздушное судно (самолет)” в отсутствие сертификата авиационного учебного центра», — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Это обучение могло повлиять на безопасность полетов, а также создать угрозу жизни людям. Поэтому Свердловский транспортный прокурор подал иск в суд с требованием признать образовательную деятельность ассоциации незаконной и запретить ее.