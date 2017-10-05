МВД изменило условия приема фото- и видеожалоб на нарушения ПДД

Источник: Tengrinews

Как известно, сейчас у Комитета административной полиции МВД РК существует своя страница в Facebook, в задачу которой входит информационно-разъяснительная работа с автолюбителями.

Кроме этого, страница в социальной сети является и средством оперативной обратной связи с гражданами. Именно туда граждане могут отсылать свои обращения по вопросам дорожной безопасности и информацию о случаях нарушения ПДД.

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Однако, с некоторых пор скачивать фото- и видеофайлы через официальные страницы (а не через личные аккаунты) стало невозможно.

«На странице фото можно только сохранить как объект, при этом очень сильно снижается качество фотографий, на многих из них невозможно четко идентифицировать госномерной знак автомобиля, а, следовательно, и привлечь нарушителя к административной ответственности. Следует отметить, что такая проблема возникает, когда работаешь с messenger Facebook только с компьютера. Пользоваться смартфоном в этих целях в госучреждениях запрещено», — говорится в распространенном сообщении на странице КАП МВД РК в Facebook.

В связи с этим в полиции предлагают загружать фото и видео материалы с нарушениями ПДД на доступные файлообменники, а после отправлять на cтраницу ссылки.

«Также напоминаем, что в работу принимаются фото и видео, на которых автоматически выставлены дата и время нарушений, так как в соответствии с КоАП срок давности по административным правонарушениям составляет два месяца. Для этого вы можете скачать доступное приложение для вашего смартфона», — говорится в сообщении.

Добавим, что очевидцы нарушений ПДД также могут высылать свои фото и видео материалы в редакцию информационного портала Tengrinews.kz на номер WhatsApp +7 (777) 017 67 47. По мере накопления материалов, мы публикуем их в специальной рубрике — «Мой руль — мои правила.