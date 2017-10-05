Федерация автомобилистов опубликовала результаты проверки красноярских АЗС
На заправках поднимают октановое число благодаря запрещенным присадкам.
На заправках поднимают октановое число благодаря запрещенным присадкам.
Красноярское отделение федерации автомобилистов России опубликовало результаты очередной проверки бензина на АЗС Красноярска. Общественники выяснили, что на заправочной станции сети «Сангилен», проверяемой впервые, выявлен бензин с октановым числом, превышающим марку бензина. Казалось бы, что для автомобилистов это плюс: платят за 92, а заливают почти 95, но на деле все обстоит иначе.
— По факту присутствия металлопримесей можно подозреваем, что октановое число подняли с их помощью, несмотря на то, что они запрещены в использовании- считает координатор ФАР Егор Фролов. — Эти металлопримеси имеют тяжелый состав: свинец, железо, которые не выводятся из организма, ни с автомобиля. Происходит изнашивание поршневой системы автомобиля, забиванию топливной системы и выхлопные газы загрязняют окружающую среду. Практически на каждой заправочной станции есть те или иные отклонения от ГОСТА. Результаты мы отправляем в Росстандарт — главное управление по Сибири, затем проводится привлечение АЗС к ответственности. Росстандарт изъявил собственное желание проверить крупных сетевиков АЗС, как местных, так и федеральных. Маршрут держится в секрете.
За несоблюдение технического регламента и стандартов продажи топлива АЗС штрафуют на сотни тысяч рублей, но, многие из них игнорируют проверки, несмотря на штрафы. В отношении злостных нарушителей регламентов, ассоциация автомобилистов предлагает поступать жестко и намерена выйти с ходатайством отзывать лицензии у недобросовестных заправщиков. Также общественники советуют красноярцам заправляться на АЗС, чье качество подтверждается данными народным мониторингом и прошло лабораторную проверку. По результатам рейдов, нет нареканий на станциях «Роснефть», «КНП», «Газпром», «25 часов».