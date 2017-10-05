Федерация автомобилистов опубликовала результаты проверки красноярских АЗС

Источник: Reuters

Красноярское отделение федерации автомобилистов России опубликовало результаты очередной проверки бензина на АЗС Красноярска. Общественники выяснили, что на заправочной станции сети «Сангилен», проверяемой впервые, выявлен бензин с октановым числом, превышающим марку бензина. Казалось бы, что для автомобилистов это плюс: платят за 92, а заливают почти 95, но на деле все обстоит иначе.

— По факту присутствия металлопримесей можно подозреваем, что октановое число подняли с их помощью, несмотря на то, что они запрещены в использовании- считает координатор ФАР Егор Фролов. — Эти металлопримеси имеют тяжелый состав: свинец, железо, которые не выводятся из организма, ни с автомобиля. Происходит изнашивание поршневой системы автомобиля, забиванию топливной системы и выхлопные газы загрязняют окружающую среду. Практически на каждой заправочной станции есть те или иные отклонения от ГОСТА. Результаты мы отправляем в Росстандарт — главное управление по Сибири, затем проводится привлечение АЗС к ответственности. Росстандарт изъявил собственное желание проверить крупных сетевиков АЗС, как местных, так и федеральных. Маршрут держится в секрете.