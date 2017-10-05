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11:24 (мск), источник: ЕАН

На пост ректора Уральского медуниверситета претендуют 3 кандидата

Закончен срок представления кандидатов в ректоры Уральского государственного медицинского университета на аттестацию в федеральный минздрав.

На сайте вуза в соответствующем разделе размещены две анкеты. Одну представил профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии Андрей Белкин. Он является руководителем Регионального сосудистого центра и работает врачом-неврологом в Свердловской ОКБ № 1.

Кроме того, Андрей Белкин возглавляет ООО «Клиника Института Мозга», профилирующегося на восстановлении функций организма после инсультов. Вторая анкета — от заведующей кафедрой стоматологии общей практики, главврача Свердловской областной стоматологической больницы Марины Харитоновой, которая в 2005—2009 годах была депутатом екатеринбургской гордумы.

Если они пройдут аккредитацию, то будут участвовать в выборах ректора вуза. Их конкурентом будет исполняющая обязанности ректора УГМУ Ольга Ковтун, которая уже аккредитована.

Ожидается, что выборы ректора пройдут в конце 2017 года.

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