На пост ректора Уральского медуниверситета претендуют 3 кандидата

На сайте вуза в соответствующем разделе размещены две анкеты. Одну представил профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии Андрей Белкин. Он является руководителем Регионального сосудистого центра и работает врачом-неврологом в Свердловской ОКБ № 1.

Кроме того, Андрей Белкин возглавляет ООО «Клиника Института Мозга», профилирующегося на восстановлении функций организма после инсультов. Вторая анкета — от заведующей кафедрой стоматологии общей практики, главврача Свердловской областной стоматологической больницы Марины Харитоновой, которая в 2005—2009 годах была депутатом екатеринбургской гордумы.

Если они пройдут аккредитацию, то будут участвовать в выборах ректора вуза. Их конкурентом будет исполняющая обязанности ректора УГМУ Ольга Ковтун, которая уже аккредитована.