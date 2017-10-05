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11:32 (мск), источник: Вести - Омск

В 117 гимназии открыли новую мультифункциональную лабораторию

Школьники провели практическое занятие, а вместе с ними опыты проводил и генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Цель лабораторной работы — разделить смесь двух жидкостей гексана и толуола. В колбы ребята наливают вещества и начинается атмосферная перегонка. По сути, это имитирует процесс первичной переработки нефти — только в миниатюре. Создание подобных мультифункциональных центров, где можно вести исследования на стыке сразу нескольких дисциплин, — это часть комплексной программы Омского НПЗ «Школа-ВУЗ-предприятие», которая позволяет готовить высококвалифицированные кадры.

Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский не просто наблюдает за стараниями школьников, он рассказывает о сути происходящего процесса, его применении на производстве.

Это новая ступень практикоориентированной программы — лаборатории будут открыты во всех девяти школах-партнерах Омского НПЗ, где дети уже изучают химию и физику в современно оборудованных классах.

Сегодня же состоялась встреча Олега Белявского с директорами этих образовательных учреждений. Руководителям представили новый проект — Мультидисциплинарный центр естественных наук, который будет открыт на базе школы 109. Он станет инновационной базой для практических работ углубленного уровня, поисково-исследовательских работы под руководством лучших преподавателей ВУЗов.

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