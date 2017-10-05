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11:21 (мск), источник: РИА Крым

На улице Толстого в Симферополе продолжается ремонт: закрыт новый участок

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости (Крым). С 5 октября закрыто движение транспорта по улице Толстого на участке от улицы Декабристов до улицы Киевской. Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением строительных работ на объекте “Капитальный ремонт тепловых сетей по улице Толстого” временно перекрыт участок дороги по улице Толстого от улицы Декабристов до Киевской для движения автотранспорта», — говорится в сообщении.

В свою очередь участок дороги от улицы Александра Невского (Розы Люксембург) до Декабристов открыт для движения личного и общественного транспорта.

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