На улице Толстого в Симферополе продолжается ремонт: закрыт новый участок
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости (Крым). С 5 октября закрыто движение транспорта по улице Толстого на участке от улицы Декабристов до улицы Киевской. Об этом сообщила
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости (Крым). С 5 октября закрыто движение транспорта по улице Толстого на участке от улицы Декабристов до улицы Киевской. Об этом сообщила
«В связи с проведением строительных работ на объекте “Капитальный ремонт тепловых сетей по улице Толстого” временно перекрыт участок дороги по улице Толстого от улицы Декабристов до Киевской для движения автотранспорта», — говорится в сообщении.
В свою очередь участок дороги от улицы Александра Невского (Розы Люксембург) до Декабристов открыт для движения личного и общественного транспорта.