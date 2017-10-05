С 5 октября в Краснодаре начался отопительный сезон

Постановление о начале отопительного сезона для лечебных учреждений и дошкольных образовательных организаций по так называемому заявочному принципу подписал глава города.

— Это означает, что с 5 октября начинается приём заявок на подключение тепла для детских садов, больниц и поликлиник краевого центра ресурсоснабжающими организациями, которые теперь обязаны при поступлении таких заявлений подать теплоноситель, — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.

В постановлении, в частности, предписано теплоснабжающим компаниям Краснодарской ТЭЦ, АО «Краснодартеплосеть», филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», ООО «Южное тепло-энергетическое предприятие», ОАО «Краснодаргоргаз», предприятиям и учреждениям всех форм собственности, имеющим на своём балансе отопительные котельные, с 5 октября при поступлении заявок обеспечить подачу теплоносителя и газа на отопление лечебных и детских дошкольных учреждений.

Всего на территории города расположено свыше 50 муниципальных лечебных учреждений и более 170 детских садов.