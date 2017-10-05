В Волгоградской области мать двоих малолетних детей лишили родительских прав

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Как сообщают ВДТВ в прокуратуре региона, долгое время органы опеки и попечительства не предпринимали меры к ограничению родительских прав 28-летней местной жительницы, являющейся матерью 4-х и 6-летней дочерей.

Мать девочек не выполняет родительские обязанности, не заботится о здоровье детей, их физическом, психическом и нравственном развитии.

Сама женщина безработная, регулярно выпивает, воспитывает детей их отец.

Прокуратура выявила реальную угрозу жизни и здоровья детей в силу безответственного поведения матери.

Прокурор района направил в Кумылженский районный суд иск об ограничении родительских прав указанной женщины.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора района. По факту ненадлежащего исполнения сотрудниками органа опеки и попечительства своих служебных обязанностей прокурор направил в адрес начальника отдела образования, опеки и попечительства администрации Кумылженского района представление.