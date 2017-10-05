В Волгоградской области мать двоих малолетних детей лишили родительских прав

Как сообщают ВДТВ в прокуратуре региона, долгое время органы опеки и попечительства не предпринимали меры к ограничению родительских прав 28-летней местной жительницы, являющейся матерью 4-х и 6-летней дочерей.
Мать девочек не выполняет родительские обязанности, не заботится о здоровье детей, их физическом, психическом и нравственном развитии.
Сама женщина безработная, регулярно выпивает, воспитывает детей их отец.
Прокуратура выявила реальную угрозу жизни и здоровья детей в силу безответственного поведения матери.
Прокурор района направил в Кумылженский районный суд иск об ограничении родительских прав указанной женщины.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора района. По факту ненадлежащего исполнения сотрудниками органа опеки и попечительства своих служебных обязанностей прокурор направил в адрес начальника отдела образования, опеки и попечительства администрации Кумылженского района представление.
Сегодня ситуация в данной семье — под контролем органа опеки и попечительства, а также прокуратуры района.