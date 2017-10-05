Калининградские гребцы заняли первое место регаты в Литве
В традиционных осенних соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ приняли участие свыше 200 представителей 15 команд из городов Латвии, Литвы, Белоруссии и России.
В традиционных осенних соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ приняли участие свыше 200 представителей 15 команд из городов Латвии, Литвы, Белоруссии и России.
Одной из двух российских сборных стала делегация калининградской «Морской школы» и областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта в составе 55 спортсменов и шести тренеров.
Благодаря четырём золотым, четырём серебряным и шести бронзовым медалям подопечные Натальи Тарасенко, Дениса Слепцова, Тамары Домейкене, Сергея Тарасенко и Елены Пенкиной возглавили итоговый общий зачёт в пятый раз за время участия на отчётных соревнованиях. Наилучший результат продемонстрировали Павел Титов, Дарья Сергиенко, Анна Шушенькова и Александр Сергиенко.
Отметим, что в прошлом месяце представители калининградской гребли на байдарках и каноэ успешно выступили на домашней Прегельской регате, а в ноябре примут участие в первенстве U19 и чемпионате России в Краснодаре.