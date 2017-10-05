Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Секс сокращает жизнь
Касающийся Донбасса закон Украина не обошелся без упоминания РФ
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
В тисках анорексии: как победить голодающего монстра?«Это же больше, чем просто не давать себе есть. Это означает не давать себе видеться с друзьями, не давать общаться с семьей»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
СМИ о расследовании ограбления клиники Малышевой
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12184-й праздник пива «Октоберфест»
11:25 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградские гребцы заняли первое место регаты в Литве

В традиционных осенних соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ приняли участие свыше 200 представителей 15 команд из городов Латвии, Литвы, Белоруссии и России.

Источник: Вести - Калининград

Одной из двух российских сборных стала делегация калининградской «Морской школы» и областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта в составе 55 спортсменов и шести тренеров.

Благодаря четырём золотым, четырём серебряным и шести бронзовым медалям подопечные Натальи Тарасенко, Дениса Слепцова, Тамары Домейкене, Сергея Тарасенко и Елены Пенкиной возглавили итоговый общий зачёт в пятый раз за время участия на отчётных соревнованиях. Наилучший результат продемонстрировали Павел Титов, Дарья Сергиенко, Анна Шушенькова и Александр Сергиенко.

Отметим, что в прошлом месяце представители калининградской гребли на байдарках и каноэ успешно выступили на домашней Прегельской регате, а в ноябре примут участие в первенстве U19 и чемпионате России в Краснодаре.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор
Потерявшийся в Дубае кот нашелся спустя два месяца
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь