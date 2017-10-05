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11:35 (мск), источник: Вести - Воронеж

Карантин по бешенству животных объявили сразу в 9 сёлах Воронежской области

Власти региона объявили карантин по бешенству животных ещё в девяти населённых пунктах, расположенных в семи районах Воронежской области.

Источник: Вести - Воронеж

Ограничительные мероприятия установили в селе Русская Гвоздевка и посёлке Бор Рамонского района, сёлах Советское и Заброды Калачеевского района, в рабочем посёлке Новохопёрский, посёлке городского типа Анна, селе Васильевка Бутурлиновского района, а также в посёлке Нижнедевицк и селе Тресоруково Лискинскго района. Соответствующие указы появились на сайте облправительства в понедельник и среду, 2 и 4 октября.

Согласно документам, карантин в селе Тресоруково продлится до 4 декабря 2017 года, в сёлах Васильевка, Заброды, Советское и посёлке Нижнедевицк — до 5 декабря, в посёлках Анна, Бор, Новохопёрский, а также селе Русская Гвоздевка — до 6 декабря.

Объявленный карантин запрещает проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных для вывоза в зоопарки или с целью расселения в других районах области. Губернатор поручил управлению ветеринарии Воронежской области разработать план специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства животных, а местным властям — информировать население о мерах профилактики распространения заболеваний животных.

Карантин по бешенству животных ещё действует в пяти населенных пунктах Воронежской области и двух районах Воронежа — Советском и Левобережном. Ограничительные мероприятия в хохольском селе Костёнки продлятся до 9 октября, в селе Шестаково Бобровского района — до 13 октября, в хохольском селе Гремячье — до 14 октября, в каменском селе Пилипы — до 24 октября, в рамонской деревне Ольховатка — до 25 октября. В Советском районе Воронежа карантин установлен до 10 ноября, в Левобережном — до 15 ноября.

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