Карантин по бешенству животных объявили сразу в 9 сёлах Воронежской области

Источник: Вести - Воронеж

Ограничительные мероприятия установили в селе Русская Гвоздевка и посёлке Бор Рамонского района, сёлах Советское и Заброды Калачеевского района, в рабочем посёлке Новохопёрский, посёлке городского типа Анна, селе Васильевка Бутурлиновского района, а также в посёлке Нижнедевицк и селе Тресоруково Лискинскго района. Соответствующие указы появились на сайте облправительства в понедельник и среду, 2 и 4 октября.

Согласно документам, карантин в селе Тресоруково продлится до 4 декабря 2017 года, в сёлах Васильевка, Заброды, Советское и посёлке Нижнедевицк — до 5 декабря, в посёлках Анна, Бор, Новохопёрский, а также селе Русская Гвоздевка — до 6 декабря.

Объявленный карантин запрещает проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных для вывоза в зоопарки или с целью расселения в других районах области. Губернатор поручил управлению ветеринарии Воронежской области разработать план специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства животных, а местным властям — информировать население о мерах профилактики распространения заболеваний животных.