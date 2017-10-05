Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымская земля уходит из-под ног владельцев
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Военный самолет врезался в полицейский участок в Перу
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Стало известно о ценных находках при обыске кабинета Улюкаева
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
13:12 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Роды по-британски: история двух Кейт

Наш видеоблогер Бен Тавенер сравнивает как рожают в частной и бесплатной системах здравоохранения в Британии с помощью второй Кейт — русскоговорящей британки Кейт Пивор — и недавно родившей в крыле «Линдо» мамой Ольгой Молокиной.

Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка.

Принца Джорджа и прицессу Шарлотту Кейт Миддлтон родила в частном крыле «Линдо» больницы святой Марии на западе Лондона и ожидается, что и третий королевский отпрыск появится на свет в этой больнице. Но не всем по карману рожать в таком роддоме.

Автор #Londonблог и видеоблогер Русской службы Би-би-си Бен Тавенер сравнивает как рожают в частной и государственной системах здравоохранения в Британии с помощью второй Кейт — русскоговорящей британки Кейт Пивор — и недавно родившей в крыле «Линдо» мамой Ольгой Молокиной.

Londonблог: задавайте ваши вопросы.

Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
У сотрудников "Открытой России" Ходорковского прошли обыски
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Крыму массово изымают участки у собственников
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор
Потерявшийся в Дубае кот нашелся спустя два месяца
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь