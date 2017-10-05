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11:33 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове из реки Темерник за два месяца вывезли 327 тонн плавающего мусора

В Ростове из Темерника в августе—сентябре вывезено 327 тонн плавающего мусора и 1,5 тысячи тонн отходов с территории прибрежной защитной полосы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В результате за последние два месяца очищено более 8 км берега реки Темерник, большая часть которых очищена повторно. Устранено более 150 свалочных очагов. Работа в этом направлении не прекращается», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Отмечается, что к концу этого года будет завершена оценка состояния и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в бассейне реки Темерник и в русле балки Безымянной в Ростове.

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