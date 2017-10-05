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11:31 (мск), источник: РИА Крым

В «Артеке» начал работу II Всероссийский образовательный форум

ЯЛТА, 5 окт — РИА Новости (Крым). В международном детском центре «Артек» начал работу II Всероссийский образовательный форум «Детский лагерь — новое образовательное пространство», передает корреспондент РИА Новости (Крым).

Источник: РИА "Новости"

Открывая мероприятие, директор МДЦ Алексей Каспржак отметил, что в этом году для участия в форуме зарегистрировались более 3 тыс человек. «Это примерно в два раза больше, чем в прошлом году, и это свидетельство того, что мы не только говорим, но и делаем, и то, что мы делаем, полезно не только нам, полезно обществу», — подчеркнул он.

По словам Каспржака, достаточно симптоматично, что форум начинает работу во Всемирный день учителя.

«Роль учителя не по должности, она по ситуации случается с человеком. И мне кажется, что этот праздник должен перейти из разряда профессиональных в разряд общих, общественных праздников, объединяющих людей», — добавил он.

В ходе мероприятия более 3 тыс делегатов из более чем 80 регионов России и зарубежных государств обсудят широкий спектр вопросов интеграции общего и дополнительного образования, перспективы развития современного детского лагеря как самостоятельного образовательного института, а также распространение новых форматов реализации требований федерального государственного образовательного стандарта. В программе форума — планерные выступления, мастер-классы, открытые мероприятия детских лагерей, презентация образовательных программ детских лагерей.

По словам организаторов, форум призван создать новую площадку профессионального диалога образовательных субъектов — детского лагеря, школы, вуза, учреждений дополнительного образования и культуры и нацелен на социальных партнеров, ориентированных на комплексное достижение современных образовательных результатов.

Мероприятие продлится до 7 октября.

Ранее директор «Артека» Алексей Каспржак сообщил, что «форум будет носить характер более практический, демонстрирующий способы, технологии, которые могут быть использованы не только в «Артеке».

Сайт РИА Новости (Крым) выступает информационным партнером мероприятия в этом году.

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