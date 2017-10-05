Власти Зеленоградска анонсировали строительство парковки на 20 машин
Власти Зеленоградска заявили о намерениях оборудовать новую стоянку для автомобилей.
Власти Зеленоградска заявили о намерениях оборудовать новую стоянку для автомобилей.
Согласно сообщению на официальном сайте муниципалитета, в администрации округа разработана схема новой городской парковки на ул. Окружной в Зеленоградске (напротив дома № 4).
«Планируемая парковка будет размещена на месте стихийной парковки, где машины паркуются на газоне, которого практически не осталось», — уточнили в администрации.
Стоянка будет рассчитана на 20 машиномест. Строительство запланировано на лето 2018 года.