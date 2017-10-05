В бутурлиновском селе установили памятник погибшим в ВОВ летчикам
В 1942 году на этом месте в ходе боя упал советский самолет.
В 1942 году на этом месте в ходе боя упал советский самолет.
Активисты ТОС «Свобода» установили памятник в честь погибших в 1942 году советских летчиков на въезде в село Озерки Бутурлиновского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал глава сельского поселения Владимир Загонов в среду, 4 октября.
За основу памятного знака взяли винт самолета, прикрепили памятную табличку.
— Место установки памятника выбрали не случайно. В ста метрах отсюда в 1942 году упал советский самолет. Летчики вели воздушный бой с фашистами. Об этом знаем со слов очевидцев. Информацию в официальных источниках, к сожалению, не нашли, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» участник ТОС «Свобода» Юрий Буганов.
Активисты обустроили площадку перед памятным знаком и ступеньки.
— Трудились около 12 человек.
Также общественники планируют установить беседку. Дорожку к мемориалу оборудуют перилами, сделают крепления для венков. Сельчане планируют в День Победы завершить шествие Бессмертного полка у памятного знака.
ТОС «Свобода» организовали в 2016 году. В него входит более 15 активистов. На реализацию проекта из облбюджета выделили около 75 тыс. рублей.