В бутурлиновском селе установили памятник погибшим в ВОВ летчикам

Активисты ТОС «Свобода» установили памятник в честь погибших в 1942 году советских летчиков на въезде в село Озерки Бутурлиновского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал глава сельского поселения Владимир Загонов в среду, 4 октября.

За основу памятного знака взяли винт самолета, прикрепили памятную табличку.

— Место установки памятника выбрали не случайно. В ста метрах отсюда в 1942 году упал советский самолет. Летчики вели воздушный бой с фашистами. Об этом знаем со слов очевидцев. Информацию в официальных источниках, к сожалению, не нашли, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» участник ТОС «Свобода» Юрий Буганов.

Активисты обустроили площадку перед памятным знаком и ступеньки.

— Трудились около 12 человек. Кто-то красил, кто-то раскидывал отсев, вырубал поросль клена. Мы долго продумывали установку памятника. Хотелось, чтобы он был красивый и запоминающийся, ведь через Озерки идет большой поток машин. Многие останавливаются, чтобы рассмотреть памятник, — рассказал Владимир Загонов.

Также общественники планируют установить беседку. Дорожку к мемориалу оборудуют перилами, сделают крепления для венков. Сельчане планируют в День Победы завершить шествие Бессмертного полка у памятного знака.