Часть домов на 27 городских улицах осталась без света

Источник: Новый Калининград

В связи с плановыми работами света нет в домах по адресам: ул. Славянская, 32−61, ул. Челюскинская, 2−17а, ул. Лужская, 5, ул. Карташёва, 68, 68б, ул. Аральская, 15, ул. Ижорская, 21, 21а-25, ул. Изумрудная, 14, пер. Аральский, 3 (с 9:00 до 13:00); ул. Сухумская, 8−20, ул. Алданская ПП-1802 «Горсвет», ул. Каблукова, 8а, пер. Сухумский, 6−11а, ул. Сухумская, 8−18, ул. С. Карташёва, 79а-81а, пер. Аральский, 2 В (с 13:30 до 18:00); ул. Колхозная, 26, ул. Герцена, 1, 1а, 3−3а, 7−7а, 8, 10, 12, 14−16, 20−28, ул. Богатырская, 1а, 1 В, 1б, 2, 2а, 2б, 4−6 (с 13:30 до 18:00); ул. Фрунзе, 59−67, 73а, 75, ул. Пионерская, 1−7 (Городская женская консультация), ул. Угловая, 3, 2−10, 17, ул. Томская, 22, ул. Пионерская, 9 (школа № 24) (с 9:00 до 13:00); ул. Больничная, 7, 9−11, 13−17, 20, 26−30, 42, ул. Сибирская, 25−29, 32−34, ул. Барнаульская, 5 (с 9:00 до 18:00); ул. Инженерная, 8, 2, 4, 6 (с 9:00 до 13:00).

В связи с отключением электричества на ул. Инженерной будет прекращена и подача холодной воды в дом № 2−4, также с 9:00 до 13:00, по той же причине — в дом № 73−75 по ул. Фрунзе (с 9:00 до 18:00).

Для врезки в 200-мм водовод отключат воду в дома по ул. Дзержинского, 1, 17, 17а, ул. Октябрьская, 71−73 (Центр врачей общей практики) (с 9:30 до 16:00).

Для плановых работ также отключат воду в дома ул. Нансена, 46−63, 68−78 (с 10:00 до 15:00).

Магистральную задвижку сегодня заменят в районе ул. Кутузова, водоснабжение будет прервано в дома по ул. Кутузова, 13, 19, 21, 23, 25, 27, ул. Огарева, 19−27, 27а-29а, проспект Победы, 33−39, ул. Каштановая аллея, 18−22, 17−19, 19а-22а, 21−25, 16 (детсад № 27), ул. Огарева, 18 (детская поликлиника № 2), 22 (Детская музыкальная школа им. Глиэра), 31 (детсад № 14).