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12:17 (мск), источник: Meduza

Тед! В Ленинградском зоопарке появилась капибара — впервые за 10 лет

В Ленинградском зоопарке поселилась капибара — впервые за 10 лет. Животное, которому в октябре исполнится полгода, приехало в Санкт-Петербург из Пермского зоопарка.

Как рассказали представители зоопарка «Медузе», капибару зовут Тед. Его покажут посетителям в пятницу, 6 октября.

Отдел по связям с общественностью Ленинградского зоопарка | Источник: Meduza

Теду приготовили вольер с бассейном. В будущем ему подберут самку.

Отдел по связям с общественностью Ленинградского зоопарка | Источник: Meduza

Также в пятницу в зоопарке покажут детеныша черной макаки, который родился 29 сентября. Его пол пока неизвестен. Это третий детеныш у самки по имени Мишель.

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