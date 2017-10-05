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12:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Прикамские школы вошли в топ-500 лучших в России

Теперь при его составлении учитывается не ЕГЭ, а ОГЭ.

В Москве составили рейтинг школ России. Московский центр непрерывного математического образования подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016—2017 учебном году.

В рейтинг лучших попали школы Пермского края. Ими стали «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» (Чайковский), «Гимназия № 4 им. братьев Каменских» (Пермь), «СОУ № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» (Пермь), «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 3» (Березники), «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» (Пермь), «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков» (Пермь), «СОШ № 6 им. Героя России С. Л. Яшкина» (Пермь), «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка» (Пермь) и «Гимназия № 17» (Пермь).

Как разъясняют авторы рейтинга, критериями подготовки «Топ-500» являются результаты ОГЭ и ВсОШ. До 2014 года при составлении рейтинга смотрели на результаты ЕГЭ. Переход к показателю ОГЭ позволил увеличить охват учащихся (с 700 тысяч до 1 млн человек и более) и изучить эффективность подготовки учеников, нацеленных на получение среднего профессионального образования.

Кроме того, эксперты смотрели есть ли в школе конкурсный отбор и участвуют ли ученики в ВПР (Всероссийские проверочные работы).

Всего в рейтинг попали 7418 школ России, которые имеют хотя бы одного призёра или победителя регионального или заключительного этапа ВсОШ.

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